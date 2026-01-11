11일 만에 귀국, 모습 드러낸 김경…바로 강제수사 돌입

<앵커>



오늘(11일) 8시 뉴스는 민주당 공천 헌금 의혹 소식으로 시작합니다. 강선우 의원 측에 1억 원을 건넸다는 의혹을 받는 김경 서울시의원이 조금 전 귀국했습니다. 지난달 31일 미국으로 출국해 도피 의혹을 낳은 지 11일 만입니다. 인천공항에 저희 취재기자 나가 있습니다.



권민규 기자, 김 시의원 모습을 드러냈습니까?



<기자>



네, 미국에서 귀국한 김경 서울시의원이 탄 비행기는 오늘 오후 6시 40분쯤 인천공항에 도착했고, 김 시의원은 7시 15분쯤 인천공항 입국장에 모습을 드러냈습니다.



김 의원은 검은 모자에 검은 점퍼를 입고 마스크는 착용하지 않았습니다.



김 시의원은 쏟아지는 취재진 질문에 성실히 경찰 조사를 받겠다는 답변만 한 채 이후에는 아무런 답을 하지 않고 공항을 빠져나갔습니다.



[김경/서울시의원 : (강선우 의원한테 공천 헌금 1억 원 건넨 사실 인정하시는 건가요?) 성실히 조사에 임하겠습니다.]



김 시의원의 귀국은 지난달 31일 "자녀를 만나러 간다"며 미국으로 출국한 지 11일 만입니다.



공천 헌금 의혹을 수사 중인 경찰은 김경 시의원과 무소속 강선우 의원의 자택 등을 압수수색하고 있다고 밝혔습니다.



경찰이 강제 수사에 나선 것은 김병기·강선우 의원의 관련 녹취를 통해 공천 헌금 의혹이 불거진 이후 처음입니다.



<앵커>



강제 수사가 너무 늦었다는 비판도 나오는데, 김 시의원은 그럼 언제 조사합니까?



<기자>



네, 김 시의원은 곧바로 공천 헌금 의혹 사건을 수사하고 있는 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석합니다.



임의동행 방식의 조사인데요.



경찰은 김 시의원을 상대로 지난 2022년 지방선거를 앞두고 강선우 의원 측에 공천 헌금 1억 원을 전달한 경위와 성격 등을 추궁할 방침입니다.



앞서 공천 헌금 의혹과 관련한 김병기·강선우 의원의 녹취가 공개된 뒤 고발장이 잇따라 접수됐는데도 경찰이 출국 금지 조치도 취하지 않아 미국행을 방치한 것 아니냐는 비판이 거세게 일었죠.



특히 도피성 출국 아니냐는 의심을 받았던 김 시의원이 미국 라스베이거스에서 열린 CES 행사에 참석한 사실까지 알려지면서 논란이 더 커졌습니다.



이에 따라 경찰은 김 시의원 출국 경위와 함께 미국에서 어떤 활동을 했는지도 확인할 방침입니다.



(영상취재 : 김세경·윤형, 영상편집 : 박춘배)