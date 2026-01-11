청와대 안보실, '북한 침투 무인기' 관계부처와 회의 진행

청와대 국가안보실이 북한의 우리 측 무인기 침투 및 격추 주장 관련, 관계 부처와 회의를 열고 조사 진척 상황을 점검했습니다.



안보실은 오늘(11일) 오후, 군과 경찰을 비롯한 관계 부처와 회의를 열었습니다.



청와대는 "(정부가) 이재명 대통령의 진상규명 관련 지시사항에 대해 조치 중"이라고 밝혔습니다.



청와대는 북한 주장이 제기된 어제(10일), 김현종 국가안보실 제1차장 주재로 국가안전보장회의(NSC) 실무조정회의를 소집한 바 있습니다.



북한의 주장은 지난해 9월과 지난 4일, 우리 측이 경기 파주시와 인천 강화군을 통해 두 차례 무인기를 침투시키는 도발을 했다는 내용입니다.



국방부는 1차 조사 결과, 해당 일자와 시간대에 무인기를 운용한 사실도 없고, 북한이 공개한 사진 속 무인기도 우리 군 보유 기종이 아니라고 밝혔습니다.



그러자 김여정 북한 노동당 부부장이 '한국발 무인기'에 대해 구체적 설명을 요구하는 담화를 오늘 냈습니다.



안보실은 이에 "북측에 대한 도발이나 자극 의도가 없음을 다시 한 번 확인한다"고 밝혔습니다.



또, "정부는 이번 무인기 사안에 대해 군의 1차 조사에 이어 군경 합동 조사를 통해 진상을 규명하고, 결과를 신속하게 공개할 것"이라고 강조했습니다.



그러면서, "정부는 남북 간 긴장을 완화하고 신뢰를 쌓아가기 위한 실질적인 조치와 노력을 지속해 갈 것"이라고 덧붙였습니다.