김상욱, 아시아리그 아이스하키 통산 최다 포인트 신기록 수립

▲ 통산 573포인트 신기록을 달성한 HL 안양 김상욱

한국 아이스하키 살아있는 전설 김상욱(37·HL 안양)이 아시아리그 아이스하키 역대 최다 포인트 신기록을 수립하고 빙판 위에 새로운 이정표를 세웠습니다.김상욱은 오늘(11일) 안양 HL 아이스링크에서 열린 레드이글스 홋카이도와의 2025-2026 아시아리그 아이스하키 정규리그 28차전 홈 경기에서 1골을 추가하며 통산 573포인트(154골 419어시스트)를 달성했습니다.이로써 김상욱은 일본의 오바라 다이스케(은퇴)가 보유했던 종전 최다 기록인 572포인트(227골 345어시스트)를 넘어서며 리그 역사상 가장 많은 포인트를 올린 선수로 올라섰습니다.2010년 12월 데뷔 이후 15년 1개월 만에 일궈낸 대기록입니다.30대 후반의 나이에도 김상욱은 여전히 리그 정상급 기량을 뽐냅니다.지난 시즌 통산 두 번째 최우수선수(MVP)를 거머쥔 데 이어, 올 시즌에도 28경기에서 39포인트(16골 23어시스트)를 기록하며 포인트 부문 선두를 질주 중입니다.김상욱은 경기 후 "새해 첫 홈 경기 연패를 끊기 위해 반드시 이긴다는 각오로 임했다"며 "지도해주신 감독, 코치님들과 도와준 동료들 덕분에 기록을 세울 수 있었다"고 소감을 전했습니다.HL 안양은 김상욱의 결승골에 힘입어 레드이글스를 2대 1로 제압했습니다.이날 승리로 승점 59(20승 8패)로 리그 2위를 유지한 HL 안양은 오는 24일부터 일본 원정 4연전에 나섭니다.(사진=연합뉴스)