여자 테니스 세계 1위 사발렌카, 브리즈번 인터내셔널 우승

여자 테니스 세계 1위 사발렌카, 브리즈번 인터내셔널 우승
▲ 아리나 사발렌카

여자프로테니스(WTA) 투어 단식 세계 1위 아리나 사발렌카(벨라루스)가 새해 첫 대회에서 우승했습니다.

사발렌카는 오늘(11일) 호주 브리즈번에서 열린 WTA 투어 브리즈번 인터내셔널(총상금 169만 1천602달러) 대회 마지막 날 단식 결승에서 마르타 코스튜크(26위·우크라이나)를 2대 0으로 물리쳤습니다.

2023년과 2024년 호주오픈 단식을 제패한 사발렌카는 18일 개막하는 올해 호주오픈 정상 탈환 가능성도 부풀렸습니다.

사발렌카는 지난해 호주오픈 결승에서는 매디슨 키스(7위·미국)에게 1대 2로 졌습니다.

사발렌카는 작년 9월 US오픈 이후 4개월 만에 우승컵을 다시 획득했습니다.

이번 대회 단식 우승 상금은 21만 4천530달러(약 3억 1천만 원)입니다.

한편 뉴질랜드 오클랜드에서 열린 WTA 투어 ASB클래식(총상금 28만 3천347달러) 단식 결승에서는 엘리나 스비톨리나(13위·우크라이나)가 왕신위(57위·중국)를 역시 2대 0으로 꺾고 정상에 올랐습니다.

동료 테니스 선수인 가엘 몽피스(프랑스)와 2021년 결혼, 2022년 10월 엄마가 된 스비톨리나는 투어 이상급 대회 단식 결승에 23번 진출해 19번 우승, 결승전에 유독 강한 면모를 이어갔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
