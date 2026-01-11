국힘 "이혜훈, 아들 '직주근접' 병역 특혜 의혹"…"불법 없어"

▲ 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 8일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다.

국민의힘은 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대해 아들의 병역 특혜 의혹을 추가로 제기하며 사퇴 공세를 이어갔습니다.국회 재정경제위원회 야당 간사인 박수영 국민의힘 의원은 페이스북 글에서 이 후보자의 차남과 삼남이 집 인근에서 공익근무요원으로 근무한 데다, 두 아들 모두 해당 기관에서 처음 받은 공익근무요원이었다며 병역 특혜가 의심된다고 밝혔습니다.박 의원은 이 후보자의 차남(33)에 대해 "2014년 3월부터 2년간 집에서 7km 떨어진 서초구 지역아동센터에서 공익근무를 했다"며 "병무청 자료를 보면 해당 센터가 공익을 받은 것은 차남이 근무한 2014년부터였다. 이 후보자 차남이 집 근처 해당 센터의 첫 공익근무요원이었던 것"이라고 지적했습니다.이 후보자의 삼남(29)에 대해서도 "방배경찰서에서 2019년 1월부터 2020년 12월까지 근무했는데, 집에서 불과 2.5km 떨어진 '직주근접' 공익요원 생활을 한 것"이라며 "병무청 최근 10년 기록을 보니 방배경찰서는 삼남이 복무를 시작하던 2019년부터 2021년까지 딱 3년만 공익요원을 받았다"고 했습니다.박 의원은 "이 후보자는 두 아들이 왜 공익근무를 했는지, 어떤 업무를 했는지, 어떠한 자료와 근거도 내지 않고 있다"며 "자진 사퇴하던지, (의혹이 사실이) 아니라면 아들 병역 관련 자료도 모두 낱낱이 공개하고 국민께 의혹을 소명하라"고 촉구했습니다.이와 관련해 이 후보자 측은 언론 공지를 통해 "장남의 현역 복무를 포함해 세 아들 모두 병역 의무를 성실히 이행했으며 불법, 부당한 사항은 전혀 없다"라며 "특히 장남과 차남은 미국 국적을 불행사하고 병역 복무를 마쳤다"고 밝혔습니다.이 후보자에 대해 제기된 의혹은 갑질과 투기, 재산 신고, 논문, 증여 등 점차 쌓여만 가는 상황입니다.최보윤 국민의힘 수석대변인은 논평에서 그간 이 후보자에 대해 제기된 의혹이 20가지에 달한다고 말했습니다.최 수석대변인은 특히 이 후보자의 장남(35)이 국책 연구기관인 대외경제정책연구원(KIEP) 취업 당시 제출한 논문에 "이 후보자의 배우자가 공저자로 이름을 올린 정황이 드러났다"며 "'부모 찬스'를 활용했다는 의혹이 제기됐다"고 꼬집었습니다.앞서 재경위 소속인 천하람 개혁신당 의원이 KIEP에서 제출받은 자료에 따르면, 이 후보자의 장남은 2022년 10월 이 연구원 부연구위원에 지원할 때 아버지인 김영세 연세대 경제학부 교수가 교신저자로 돼 있는 논문을 이력서에 올렸습니다.당시 KIEP 원장과 부원장은 이 후보자와 서울대 경제학과 동문으로 알려져, 지원자가 이 후보자와 김 교수의 아들임을 인지할 가능성이 있었다는 지적도 나왔습니다.이동훈 개혁신당 수석대변인도 논평에서 "이재명 대통령이 이 후보자 임명을 강행한다면 문재인 정권을 내리막으로 몰았던 조국 사태급 후폭풍을 각오해야 할 것"이라며 "이런 인물에게 다섯 차례나 공천을 준 국민의힘 역시 사과해야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)