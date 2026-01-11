젠슨 황 "AI 종말론, 사회에 해악…'AI 안전' 투자조차 위축시켜"

▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO가 현지 시간 지난 5일 미국 네바다주 라스베이거스 퐁텐블로 호텔에서 열린 엔비디아 CES 2026 라이브에서 기조연설을 하고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 이른바 'AI 종말론'에 대해 강도 높게 비판하고 나섰습니다.황 CEO는 최근 한 팟캐스트에 출연해 지난해 기술 업계 전반에 AI 종말론과 과도한 비관론이 확산됐다며, "저명 인사들이 이런 서사를 퍼뜨려 많은 해를 끼쳤다"고 말했다고 비즈니스인사이더는 보도했습니다."전체 메시지의 90%가 종말론과 비관주의"라며, "이는 AI를 더 안전하고 생산성 있으며 사회에 더 도움되게 만드는 투자까지 위축시키고 있다"는 겁니다.특히 그는 기술 업계 일부 인사들이 정부에 강력한 규제를 요구하는 흐름을 두고 이른바 '규제 포획'을 우려해야 한다고 강조했습니다.규제 포획이란 공익을 위한 규제기관이나 입법자가 규제받아야 할 특정 산업이나 이익집단에 사로잡혀 그들의 이익을 위해 봉사하게 되는 현상을 말합니다.AI에 대한 강한 규제를 주장하는 이들 역시 기업과 최고경영자들로, 사회 전체의 이익이 아니라 자신들의 이해관계를 대변하고 있다고 황 CEO는 역설했습니다.황 CEO는 구체적인 인물의 이름을 언급하지는 않았지만, AI가 초급 화이트칼라 일자리의 절반을 대체할 것이라는 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO의 예측에 이견을 드러낸 적이 있다고 비즈니스 인사이더는 언급했습니다.(사진=연합뉴스)