"트럼프, 이란 군사 타격 선택지 보고받아…최종 결정 고심 중"

▲ 이란 테헤란에서 벌어진 시위

이미지 확대하기

도널드 트럼프 미국 대통령이 반정부 시위에서 발생한 유혈 사태에 책임을 물어 이란 정권을 겨냥한 군사 작전을 고심하는 것으로 전해졌습니다.미국 뉴욕타임스(NYT)는 10일(현지 시간) 사안에 정통한 복수의 당국자를 인용해 트럼프 대통령이 이란에서 단행할 다수 새로운 군사 타격 선택지를 최근 며칠 동안 보고받았다고 보도했습니다.당국자들은 트럼프 대통령이 아직 최종 결정을 내리지 않았다고 전했지만 트럼프 대통령이 이란 체제의 시위 억압에 대응해 타격을 승인하는 방안을 진지하게 고민하고 있다고 전했습니다.익명을 요구한 소식통들에 따르면 트럼프 대통령은 이란의 수도 테헤란에 있는 비군사시설을 포함해 광범위한 표적 선택지를 보고받았습니다.백악관은 이란을 겨냥한 타격 계획을 묻는 NYT의 질의에 트럼프 대통령이 최근 며칠간 소셜미디어에 올린 발언을 언급했습니다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 "이란은 아마도 그 어느 때보다 자유를 목전에 두고 있다"며 "미국은 도울 준비가 돼 있다"고 말했습니다.그는 시위대를 탄압하는 이란을 겨냥해 군사적으로 개입할 가능성을 최근 수차례 시사했습니다.트럼프 대통령은 지난 9일 취재진에 "이란이 큰 곤란에 빠졌다"며 "과거처럼 사람들을 죽이기 시작하면 우리가 개입할 것"이라고 말했습니다.그는 "아픈 곳을 아주 세게 때릴 것"이라며 "지상군 파병을 의미하지는 않지만 아픈 곳을 아주, 아주 세게 때릴 것을 때릴 터이니 그런 게 일어나지 않았으면 좋겠다"고 덧붙였습니다.미국 월스트리트저널(WSJ)도 이날 당국자들을 인용해 미국 정부가 트럼프 대통령의 위협을 실제 행동으로 이행해야 하게 될 경우에 대비해 이란 공격 방안을 두고 예비적 단계의 논의를 진행해왔다고 보도했습니다.논의 중인 선택지에는 이란 군사 표적을 대상으로 한 대규모 공습도 포함돼 있다고 한 당국자는 전했습니다.트럼프 대통령이 아직 최종 결정을 내리지는 않은 상황이지만 심각하게 공격 승인을 고려하는 것으로 알려졌습니다.다만 다른 당국자는 미국 정부에서 어떤 군사적 행동에 나설 것인지에 관한 합의가 이뤄진 것은 아직 아니며, 군사 장비와 인력이 공격 준비를 위해 움직인 것도 아니라고 설명했습니다.미국 정부 당국자들은 이란 공격을 위한 논의가 통상적 계획 수립의 일환이라면서 이란 공격이 임박했다는 징후는 아직 없다고 덧붙였습니다.미군 고위 관계자는 NYT에 해당 지역의 사령관들이 진지를 강화하고 이란의 보복 공격 가능성에 방어 태세를 갖추기 위해 시간을 좀 더 필요로 할 것이라고 말했습니다.트럼프 행정부는 지난해 6월에도 이스라엘과 이란 간 무력 충돌이 격화하자 이란에 군사력을 사용한 바 있습니다.당시 트럼프 대통령은 이란을 여러 차례 구두로 압박한 끝에 이란 포르도, 나탄즈, 이스파한 등 3곳의 핵시설을 기습적으로 동시 타격한 바 있습니다.이란에서 경제난으로 촉발된 반정부 시위가 2주째 격화하는 가운데 정부가 강경 진압에 나서 사상자가 급증하는 것으로 전해졌습니다.미국에 기반한 인권운동가통신(HRANA)에 따르면 시위대 78명을 포함해 총 116명이 사망한 것으로 전해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)