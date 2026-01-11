서학개미 연초 순매수 또 역대 최대

새해 들어 개인투자자의 미국 주식 순매수 규모가 같은 기간 기준으로 역대 최대를 기록했습니다.



한국예탁결제원과 한국은행에 따르면 이달 1일부터 9일까지 국내 개인투자자는 미국 주식을 19억4천만 달러 넘게 순매수했습니다.



통계가 집계된 2011년 이후 같은 기간 기준 가장 큰 규모로, 지난해보다도 40% 이상 급증했습니다.



개인들의 미국주식 매수세는 12월에 주춤했으나 새해에 다시 불이 붙는 모양새입니다.



올초 순매수 규모는 지난해 10월 초보다도 크지만, 일평균으로는 아직 10, 11월 기록에 못 미치는 정돕니다.



이런 가운데 원·달러 환율은 7거래일 연속 상승하며 연말 급락분의 절반 이상을 다시 반납했습니다.



미 상호관세 영향이 나타난 지난해 7월 1~9일 이후 최장 기간 상승세입니다.



시장 전문가들은 구조적인 달러 수급 쏠림이 쉽게 해소되기 어렵다며, 당분간 1,450원 안팎의 고환율 흐름이 이어질 가능성이 크다고 전망하고 있습니다.



외환당국은 환율 안정 의지를 재확인하며 추가 대응 가능성도 시사했습니다.