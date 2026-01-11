국가유공자 고독사 집계도 안 해…위험·의심군만 7천여 명

▲ 국가유공자 훈장

국가유공자 가운데 고독사 위험·의심군이 7천 명을 넘지만, 실제 고독사 발생 현황은 파악조차 되지 않고 있는 것으로 나타났습니다.국가보훈부와 국회 정무위원회 이정문 의원에 따르면 국가유공자 고독사 위험·의심군은 모두 7천36명으로 파악됩니다.이 가운데 고위험군과 중·저위험군을 합친 위험군이 3천309명, 의심군이 3천727명입니다.위험도는 혼자 사는 보훈 대상자 중 경제적 상황, 장애 여부, 연령 등을 기준으로 구분합니다.보훈부는 이들에 대해 안부 확인과 물품 지원, 방문 점검 같은 복지 서비스를 제공하고 있지만, 고독사 실태를 알 수 없어 정책 추진에 한계가 있다고 설명했습니다.고독사 통계는 보건복지부가 관리하고 있으나 국가유공자만 별도로 집계되지 않고, 현행법상 보훈부는 관련 정보에 접근할 권한도 없기 때문입니다.이에 보훈부가 국가유공자 고독사 자료를 관계기관에 요청할 수 있도록 하는 법 개정안이 국회에 계류 중입니다.우리나라 보훈 대상자의 약 70%는 70세 이상 고령자로 1인 가구 비율이 높아 고독사에 취약한 실정입니다.국회입법조사처에 따르면 미국, 영국, 호주 등은 국가유공자의 품위 있는 노년을 위해 다양한 정책이 실시되고 있습니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)