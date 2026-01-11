일, 남태평양 희토류 시굴 착수…중국과 갈등 속 공급망 구축 속도

중국이 일본을 상대로 희토류 수출 통제를 시작한 것으로 알려진 가운데 일본이 남태평양 심해에서 희토류를 시굴하는 작업에 착수한다고 아사히신문 등이 11일 보도했습니다.



일본 해양연구개발기구(JAMSTEC) 탐사선 '지큐'는 12일 오전 혼슈 중부 시즈오카현 시즈오카시 시미즈항에서 출항해 미나미토리시마(南鳥島)로 향합니다.



지큐는 본래 11일 오후 출항할 예정이었으나, 기상 영향으로 일정이 하루 미뤄졌다고 니혼게이자이신문이 전했습니다.



미나미토리시마는 도쿄에서 약 1천950㎞ 떨어져 있습니다.



탐사선은 미나미토리시마에서 동남쪽으로 약 150㎞ 거리에 있는 배타적경제수역(EEZ) 내에서 채굴 기계 성능과 작업 순서를 확인하게 됩니다.



탐사팀은 수심이 약 6천ｍ인 바다에 채굴 기계를 넣어 희토류 시굴을 시도합니다.



이르면 이달 말에 희토류가 포함된 진흙을 탐사선으로 회수할 것으로 전망됩니다.



탐사팀은 이후 진흙에서 희토류를 분리·정제하는 작업을 하게 됩니다.



시굴 작업은 2월 14일까지 진행될 예정입니다.



일본은 희토류 채취에 성공할 경우 내년 2월부터 본격적인 채굴 실험을 추진해 희토류가 포함된 흙을 하루 최대 350t가량 끌어올려 채산성을 검토할 방침입니다.



아사히는 "심해에서 희토류를 시굴하는 것은 세계 최초라고 한다"며 세계 희토류 생산량의 약 70%가 중국에서 나오는 상황에서 일본이 독자적인 희토류 공급망 구축에 나선다고 해설했습니다.