이란 거리 시위 강경 진압에 사망자 100명 넘어…유혈 사태 속출

▲ 이란 테헤란에서 벌어진 시위

이란 당국이 2주째 이어지는 반정부 시위를 강경 진압하면서 사망자가 100명을 넘어선 것으로 파악됐습니다.10일(현지시간) AP통신은 미국 인권단체 인권운동가통신(HRANA)을 인용해 지난달 28일 시작된 이란 반정부 시위 이후 이날 현재 최소 116명이 사망했다고 보도했습니다.이는 전날 기준 65명에서 크게 늘어난 것입니다.다만 사망자 중 시위대가 몇 명인지는 전해지지 않았습니다.HRANA는 시위로 인해 구금된 사람은 2천600명이 넘는다고 전했습니다.지난 8일부터 이란 내 국제전화와 인터넷이 차단되면서 내부 시위 상황을 파악하기가 더 어려워졌으나, 시위가 점점 더 격화하고 있는 모양새입니다.온라인에 올라온 동영상을 보면 전날 테헤란 북부에서 수천 명의 사람들이 거리로 나와 시위를 벌이는 모습이 보입니다.이 중 한 남성이 "하메네이에게 죽음을!"이라고 외치는 모습도 포착됐습니다.CNN방송은 시위 현장에서 보안군의 유혈 진압으로 사망자가 나오고 있다는 주민들의 전언을 보도했습니다.병원에서는 "시신들이 서로 겹쳐 쌓여 있는 모습"도 목격된 것으로 전해졌습니다.그러나 이란 국영 TV는 시위대 사망자는 언급하지 않은 채 보안군 중 사망자가 발생했다고만 보도하고 있습니다.그러면서 시위가 수도 테헤란과 북동부 마슈하드에서 이날 아침까지 이어졌다면서 보안군을 향해 총을 쏘는 것으로 추정되는 시위대의 모습을 반복적으로 방송했습니다.반관영 타스님 통신은 이란 당국이 '작전 테러 팀' 소속 약 200명을 체포했으며 이들이 총기, 수류탄, 휘발유 폭탄 등을 소지하고 있었다고 보도했습니다.이란 당국은 시위에 가담하면 누구든 사형에 처할 것이라면서 강경 진압을 이어가고 있습니다.모하마드 모바헤디아자드 이란 검찰총장은 이날 국영 TV에 발표한 성명에서 "시위에 참여하면 누구든 신의 적으로 간주할 것"이라며 "이는 사형에 해당하는 혐의"라고 밝혔습니다.그러면서 시위대를 도운 사람들도 같은 혐의를 받을 것이라고 경고했습니다.이란 당국이 인터넷 등 외부와의 연결을 차단한 상태에서 시위대를 더 잔혹하게 진압할 수 있다는 우려도 나옵니다.(사진=AP, 연합뉴스)