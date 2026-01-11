경찰, '15명 사상' 청주영덕고속도로 다중추돌 수사 착수

▲ 경북 상주시 청주-영덕고속도로 다중 추돌사고

어제(10일) 5명의 사망자가 발생한 경북 상주시 청주-영덕고속도로 다중 추돌사고와 관련해 경찰이 차량 간 사고 경위와 선후 인과관계 규명에 수사력을 집중하고 있다고 오늘(11일) 밝혔습니다.경북 상주경찰서에 따르면 교통과는 어제 발생한 각 사고가 어떤 순서와 원인으로 이어졌는지를 우선 조사하고 있습니다.경찰은 현 단계에서는 노면 관리나 제설 조치 여부보다 차량 간 충돌 원인과 각 사고 간 연결 관계를 중점적으로 들여다보고 있다고 밝혔습니다.경찰은 차량 블랙박스 영상과 운전자 진술 등을 토대로 사고 경위를 정리한 뒤, 필요할 경우 수사 범위 확대 여부를 검토할 방침입니다.한편 한국도로공사 측은 "지난 10일 새벽 5시부터 강우가 시작돼 도로 결빙 가능성을 배제하기 어려운 상황이었다"며 "사고가 난 남상주IC∼낙동 JCT 구간에도 새벽 6시 20분부터 염화칼슘 예비 살포를 시작했으나, 살포 완료 전 사고가 발생했다"고 밝혔습니다.또 "지난 9일 밤 10시부터 이튿날 새벽 4시 30분까지 해당 구간을 총 4차례 순찰했을 당시에는 도로 상태가 양호한 것으로 확인됐다"고 덧붙였습니다.어제 오전 청주-영덕고속도로 남상주나들목 인근 양방향에서는 블랙아이스 추정 사고로 화물차가 전도되는 등 차량 16대가 다중 추돌해 현재까지 5명이 숨지고 10명이 다쳤습니다.