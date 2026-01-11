민주당, "애당의 길 깊이 고민하길"…김병기에 사실상 자진탈당 요구

▲ 김병기 의원

더불어민주당 지도부가 오늘(11일) 각종 의혹으로 원내대표직을 사퇴한 김병기 의원에게 자진 탈당을 요구했습니다 박수현 수석대변인은 이날 국회에서 연 기자간담회에서 "자진 탈당을 요구하는 당원과 의원들의 요구가 애당심의 발로라는 것을 김 의원도 잘 알고 있을 것"이라며 "본인이 그토록 소중히 여겨온 애당의 길이 무엇인지 깊이 고민해보시길 요청한다"고 말했습니다.그는 "이젠 지도부를 향해 제명 요구 움직임까지 임박해있다"며 "정청래 대표도 민심과 당심을 가장 중요하게 생각하며 많은 고민의 밤을 지새우고 있다"고 했습니다.이는 김 의원이 탈당하지 않으면 정 대표가 지도부 차원의 비상 징계권을 발동해 제명 조치도 할 수 있음을 시사한 것으로 풀이됩니다 다만 박 수석대변인은 "제명이나 탈당 등 이런 문제는 지금 확정적으로 말씀드릴 수는 없다"고 했습니다.박 수석대변인은 국민의힘을 향해선 "2차 종합 특검과 통일교·신천지 특검 합의에 신속히 응하기를 바란다"고 촉구했습니다.그러면서 국민의힘이 특검 수사 대상에서 신천지 정치개입 의혹을 제외해야 한다고 주장하는 데 대해 "켕기는 것이 있느냐"며 "국민의힘이 통일교·신천지 특검을 발목 잡는다면 민주당은 검경합동수사도 환영한다"고 말했습니다.