뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김여정 "무인기 영공침범, 반드시 설명 있어야"

전병남 기자
작성 2026.01.11 12:13 조회수
PIP 닫기
<앵커>

김여정 북한 노동당 부부장이 담화를 내고, 이른바 '무인기 침범 사건'에 대한 우리 정부의 구체적 설명을 요구했습니다. 청와대는 북 측에 대한 도발과 자극 의도가 없음을 다시 확인한다며, 진상 규명 결과도 신속하게 공개하겠다고 밝혔습니다.

전병남 기자가 보도합니다.

<기자>

김여정 북한 노동당 부부장이 어제(10일) 자신들이 공개한 이른바 '한국발 무인기 침범 사건'에 대해 추가 입장을 밝혔습니다.

김 부부장은 오늘 조선중앙통신에 실은 담화 형식을 통해 "명백한 것은 한국발 무인기가 영공을 침범했다는 사실"이라며 "구체적인 설명이 반드시 있어야 한다"고 주장했습니다.

김 부부장은 "개인적으로는 한국 국방부가 도발이나 자극 의도가 없다는 공식 입장을 밝힌 것은 현명한 선택"이라고 평가한다면서도 "사태의 본질은 행위자가 군부냐, 민간이냐에 있지 않다"고 말했습니다.

무인기 침투 자체가 문제라는 것인데, 무인기에 우라늄 광산과 북한 국경 초소 촬영 자료가 기록돼 있다면서 정보 수집 목적의 침투 가능성을 부각했습니다.

청와대는 국가안보실 명의로 "북 측에 대한 도발이나 자극 의도가 없음을 다시 한번 확인한다"는 입장을 냈습니다.

군의 1차 조사에 이어 군경 합동조사를 통해 진상을 규명하고, 결과 역시 신속히 공개하겠다고도 다시 강조했습니다.

앞서 국방부는 어제 지난 4일과 작년 9월 한국 무인기가 침투했다는 북한의 주장에 대해, 해당 일자에 무인기를 운용한 사실이 없다면서 민간 무인기일 가능성 등을 철저히 조사하겠다고 밝혔습니다.

(영상편집 : 이승희)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
전병남 기자 사진
전병남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지