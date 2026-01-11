김여정 "무인기 영공침범, 반드시 설명 있어야"

<앵커>



김여정 북한 노동당 부부장이 담화를 내고, 이른바 '무인기 침범 사건'에 대한 우리 정부의 구체적 설명을 요구했습니다. 청와대는 북 측에 대한 도발과 자극 의도가 없음을 다시 확인한다며, 진상 규명 결과도 신속하게 공개하겠다고 밝혔습니다.



전병남 기자가 보도합니다.



<기자>



김여정 북한 노동당 부부장이 어제(10일) 자신들이 공개한 이른바 '한국발 무인기 침범 사건'에 대해 추가 입장을 밝혔습니다.



김 부부장은 오늘 조선중앙통신에 실은 담화 형식을 통해 "명백한 것은 한국발 무인기가 영공을 침범했다는 사실"이라며 "구체적인 설명이 반드시 있어야 한다"고 주장했습니다.



김 부부장은 "개인적으로는 한국 국방부가 도발이나 자극 의도가 없다는 공식 입장을 밝힌 것은 현명한 선택"이라고 평가한다면서도 "사태의 본질은 행위자가 군부냐, 민간이냐에 있지 않다"고 말했습니다.



무인기 침투 자체가 문제라는 것인데, 무인기에 우라늄 광산과 북한 국경 초소 촬영 자료가 기록돼 있다면서 정보 수집 목적의 침투 가능성을 부각했습니다.



청와대는 국가안보실 명의로 "북 측에 대한 도발이나 자극 의도가 없음을 다시 한번 확인한다"는 입장을 냈습니다.



군의 1차 조사에 이어 군경 합동조사를 통해 진상을 규명하고, 결과 역시 신속히 공개하겠다고도 다시 강조했습니다.



앞서 국방부는 어제 지난 4일과 작년 9월 한국 무인기가 침투했다는 북한의 주장에 대해, 해당 일자에 무인기를 운용한 사실이 없다면서 민간 무인기일 가능성 등을 철저히 조사하겠다고 밝혔습니다.



