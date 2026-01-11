"폰 바꾸기 무섭네"…메모리값 폭등에 IT기기 줄인상 공포

AI 열풍으로 메모리 반도체 수요가 급증하면서 스마트폰과 PC 등 주요 IT 기기 가격 인상이 현실화할 것이라는 전망이 나오고 있습니다.



시장조사업체 옴디아는 모바일 D램 가격이 지난해 초 대비 70% 이상 상승했고, 스마트폰용 낸드플래시 가격도 약 100% 급등한 것으로 분석했습니다.



트렌드포스는 "스마트폰 제조 원가에서 메모리가 차지하는 비중이 과거 10∼15% 수준에서 최근 20%를 넘어섰다"며 "AI 기능 확대 추세로 인해 메모리 용량을 줄이기도 어려운 구조"라고 분석했습니다.



카운터포인트리서치도 올해 2분기까지 스마트폰용 메모리 가격이 40% 추가 상승해 완제품 제조 원가가 8∼10% 가량 높아질 것으로 내다봤습니다.



최근 AI 서버에 쓰이는 고대역폭 메모리, 즉 HBM 수요가 급증하면서 저가형 D램 생산은 뒷순위로 밀리다 보니 범용 메모리 공급까지 빠듯해졌다는 겁니다.



이렇게 스마트폰 등의 제조원가가 급격히 오르면서, 제조사 실적에도 영향을 미치고 있습니다.



삼성전자는 지난해 4분기 역대 최대인 영업이익 20조 원을 기록했지만, 스마트폰 담당 부문 영업이익은 약 2조 원 수준으로 전 분기 대비해서도 급감한 걸로 추정됩니다.



이에, 다음 달 출시 예정인 갤럭시 S26 시리즈와 애플 아이폰, 중국 스마트폰 업체들의 가격 인상 가능성이 거론되고 있습니다.



PC와 노트북 시장도 마찬가지로, 델은 최근 비즈니스용 노트북 가격을 최대 30% 인상했고, LG전자와 에이수스도 가격 조정에 나섰습니다.



업계는 메모리 가격 상승이 단말기 출고가뿐 아니라 통신비 부담으로까지 이어질 수 있다고 분석하고 있습니다.