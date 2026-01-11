청와대, 김여정 담화에 "도발·자극 의도 없다…진상 규명할 것"

청와대는 김여정 북한 노동당 부부장이 '한국발 무인기'에 대해 구체적 설명을 요구하는 담화를 낸 것에 대해 "북측에 대한 도발이나 자극 의도가 없음을 다시 한 번 확인한다"고 밝혔습니다.



청와대 국가안보실 관계자는 오늘(11일), "정부는 이번 무인기 사안에 대해 군의 1차 조사에 이어 군경 합동 조사를 통해 진상을 규명하고, 결과를 신속하게 공개할 것"이라며 이같이 강조했습니다.



이어 "정부는 남북 간 긴장을 완화하고 신뢰를 쌓아가기 위한 실질적인 조치와 노력을 지속해 갈 것"이라고 덧붙였습니다.



북한은 어제, 지난해 9월과 지난 4일, 우리 측이 경기 파주시와 인천 강화군을 통해 두 차례 무인기를 침투시키는 도발을 했다고 주장했습니다.



국방부는 1차 조사 결과, 해당 일자와 시간대에 무인기를 운용한 사실도 없고, 북한이 공개한 사진 속 무인기도 우리 군 보유 기종이 아니라고 밝혔습니다.



민간 차원의 무인기 운용 가능성이 제기되자 이재명 대통령은 "사실이라면 한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄"라며, 군경 합동 수사팀을 통한 신속·엄정 수사를 지시했습니다.



그러자 김여정 부부장은 오늘, "명백한 것은 한국발 무인기가 우리 국가의 영공을 침범하였다는 사실 그 자체"라며, "실체에 대한 구체적 설명은 반드시 있어야 할 것"이라고 담화를 통해 밝혔습니다.



또, 한국 국방부의 전날 입장 발표에 유의한다며, "개인적으로는 한국 국방부가 우리에게 도발하거나 자극할 의도가 없다는 공식 입장을 밝힌 데 대하여 그나마 연명을 위한 현명한 선택이라고 평하고 싶다"고 말했습니다.