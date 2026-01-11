니컬러스 케이지도 소장했던 슈퍼맨 초판본 219억 원에 팔려

이미지 확대하기

▲ 219억 원에 팔린 '슈퍼맨' 코믹스 초판본

한때 할리우드 배우 니컬러스 케이지가 소장했던 '슈퍼맨' 코믹스의 1938년 초판본이 역대 최고가인 219억 원에 팔렸습니다.10일(현지시간) BBC방송 등에 따르면 전날 미국 뉴욕의 만화 전문 경매 업체 메트로폴리스 컬렉터블스-코믹커넥트는 익명의 수집가가 1938년 '슈퍼맨' 초판본 만화책을 1천500만 달러(약 219억 원)에 사들였다고 밝혔습니다.이는 만화책으로는 "사상 최고가"라고 업체는 전했습니다.이 만화책이 출시됐을 당시 가격은 10센트였다. 현재 화폐 가치로 환산해도 2달러 25센트(3천200원) 정도입니다.이번 거래는 비공개로 진행됐으며 구매자, 판매자 둘 다 신원은 알려지지 않았습니다.이 초판본은 슈퍼맨이 최초로 등장한 만화책으로, 20세기 중반 슈퍼히어로 장르의 확산에 크게 기여한 것으로 평가됩니다.현재 존재하는 '슈퍼맨' 초판본은 100부 미만으로 추정됩니다.만화책 등급 평가 업체인 CGC는 이 초판본에 10점 만점에 9점의 점수를 줬습니다.이는 이 만화책이 매우 잘 보존됐으며 사소한 결함만 있다는 의미입니다.앞서 지난 11월에도 '슈퍼맨' 코믹스 초판본이 경매에서 912만 달러(133억 원)에 낙찰된 바 있습니다.이번에 판매된 만화책은 한때 니컬러스 케이지가 소유하다 도난당해 더욱 유명해졌습니다.케이지는 1996년에 이 초판본을 15만 달러(2억 2천만 원)에 구매했습니다.그러나 2000년 자신의 자택에서 열린 파티 도중 이를 도둑맞았습니다.만화책은 11년이 지난 2011년에야 캘리포니아의 한 창고에서 발견됐습니다.이 초판본을 되찾은 케이지는 그로부터 6개월 뒤 경매에서 220만 달러(32억 달러)에 되팔았습니다.메트로폴리스 컬렉터블즈-코믹커넥트의 스티븐 피슐러 최고경영자(CEO)는 "11년간 (이 초판본의) 가치가 급등했다"며 "도둑이 케이지에게 돈을 많이 벌어준 것"이라고 말했습니다.(사진=코믹커넥트 홈페이지 캡처, 연합뉴스)