K리그1 포항, 서울 출신 공격 자원 정한민 영입

▲ 포항 유니폼 입은 정한민

프로축구 K리그1 포항 스틸러스는가 FC서울에서 뛰던 공격수 정한민(25)을 영입했다고 11일 밝혔습니다.서울 유스팀 오산고 출신으로, 2020시즌 서울 유니폼을 입고 프로 데뷔한 정한민은 첫 시즌 리그 11경기에 출전해 2골을 넣으며 가능성을 보였습니다.2023시즌 K리그2 성남FC, 2024시즌 K리그1 강원FC에서 임대 생활을 한 그는 지난해에는 서울로 복귀해 13경기에 나섰습니다.포항 구단은 "스트라이커와 윙어를 모두 소화할 수 있는 정한민은 직접 슈팅으로 마무리하는 능력은 물론 공격을 만들어가는 플레이에도 강점을 보인다. 스크린과 연계 플레이로 공격 흐름을 살리는데 능하다"면서 "만들어가는 축구를 지향하는 포항의 스타일과도 잘 맞을 것으로 기대된다"라고 전했습니다.정한민은 "상대 팀으로 봤을 때 포항은 축구 스타일과 분위기가 매력적인 팀이라고 느꼈다. 재미있는 축구를 하는 팀에 함께하게 돼 기쁘다"라고 말했습니다.그는 "최대한 공격포인트를 많이 기록해 팀이 원하는 목표를 함께 이루고 싶고, 우승에도 도전해 보고 싶다. 빠르게 적응해 좋은 모습으로 포항 팬들께 제 이름을 각인시키고 싶다"는 포부를 밝혔습니다.(사진=포항 스틸러스 제공, 연합뉴스)