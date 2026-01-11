트럼프 "내놔라" 그린란드 "나간다"…딜레마 빠진 덴마크

마크 루비오 국무부 장관을 포함한 미국, 덴마크, 그린란드의 외교 수장들이 내주 워싱턴 DC에서 만나 그린란드의 '미래'를 놓고 3자 담판에 나섭니다.



덴마크가 밖으로는 그린란드를 내놓으라는 미국의 요구에 맞서는 한편 내부적으로는 수십 년 동안 독립을 추구해온 그린란드를 관리해야 하는 '내우외환'의 처지에 놓였다는 분석이 나옵니다.



로이터 통신은 10일(현지시간) 분석 기사에서 덴마크가 오래 전부터 이탈 노선에 들어선 영토인 그린란드를 지켜야 하는 딜레마 상황에 처해 있다고 진단했습니다.



루비오 장관과 라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외교장관, 비비안 모츠펠트 그린란드 외교장관은 내주 3자 회동을 합니다.



트럼프 대통령이 그린란드를 매입 등의 방식으로 차지하고자 한다는 뜻을 밝힌 후 처음으로 열리는 당사자들의 회동입니다.



그린란드의 '운명'이 걸린 중요한 협상을 앞두고 오히려 덴마크와 그린란드 사이 불협화음은 커진 모습입니다.



덴마크와 그린란드 의회의 외교위원회는 지난 6일 화상으로 대책 회의를 열었지만 격렬한 의견 충돌 속에서 회의가 끝났습니다.



그린란드 의회 외교위원장인 피팔루크 링에는 그린란드 정치인들이 참여하지 못한 채 덴마크 의회가 그린란드 문제를 논의하고 있다고 비난하면서 "우리를 배제하는 것은 신식민주의 방식"이라고 비판했습니다.



덴마크는 헌법상 자치령인 그린란드의 외교권을 행사하고 있습니다.



하지만 최근 들어 그린란드 정치인들은 덴마크를 뺀 채 미국과 직접 대화를 추진하려는 기류도 강해지고 있습니다.



내주 워싱턴 3자 회동에 참석하는 모츠펠트 장관은 9일 덴마크 DR방송 인터뷰에서 "그린란드는 미국이 필요하고, 미국은 그린란드가 필요하다는 점이 분명하다"며 "우리가 미국과 단독으로 만남을 가져도 문제가 되겠는가"라고 말했습니다.



파이낸셜타임스(FT)는 "그린란드 외교장관이 덴마크 없이 미국과 단독으로 만날 수 있다는 아이디어를 언급했다"며 "이는 그린란드와 덴마크를 떼어놓으려는 미국의 전술이 효과를 거두고 있음을 보여주는 신호"라고 분석했습니다.



일부 그린란드 정치인들도 미국과 직접 협상하자고 적극적으로 주장하고 있습니다.



그린란드 제1야당 대표인 펠레 브로베르그는 캐나다 방송 CBC에 "그린란드인들이 미국과 직접 얘기해 자신들이 무엇을 원하는지 답을 찾도록 해야 한다"고 말했습니다.



그린란드에서는 1979년 일정한 자치권과 독자 의회를 갖게 된 이후로 덴마크에서 독립하려는 움직임이 점차 커져왔습니다.



2009년 협정으로 그린란드 주민들은 원할 경우 독립할 수 있는 권리도 명시적으로 갖게 됐습니다.



다만 그린란드 경제는 연간 6억 1천만 달러에 달하는 덴마크의 보조금에 의존하고 있습니다.



이런 탓에 그린란드인들 사이에서는 덴마크의 지원 없이도 버틸 수 있을 정도로 지역 경제가 충분히 강해지는 것이 우선이라는 견해가 우세한 편이었습니다.



이에 일부 미국 정부 관계자들은 그린란드 주민들에게 직접 자금을 지급해 미국과의 관계를 깊게 맺도록 유도할 수 있다고 보고 있습니다.



로이터 통신은 "그린란드 주민들이 독립을 선택하거나 자체적인 합의를 체결한다면 덴마크의 노력은 결과적으로 아무런 성과도 남기지 못할 수 있다"고 지적했습니다.