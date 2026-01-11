뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경력단절 후 재취업한 여성 42%는 임금 하락…남성은 25%

권애리 기자
작성 2026.01.11 11:16 조회수
경력단절 후 재취업한 여성 42%는 임금 하락…남성은 25%
▲ 경력단절 여성

임신과 출산, 돌봄으로 경력이 끊긴 뒤 재취업한 여성 10명 중 4명은 과거보다 임금이 낮아진 것으로 조사됐습니다.

여성은 대체로 경력단절 뒤 재취업하는 남성보다 경력 단절 기간이 길었고, 임금이 낮아지는 경우가 훨씬 더 많았습니다.

서울시여성가족재단이 서울 거주 19~64세 남녀 취업자 2천754명을 설문조사한 결과에 따르면, 경력 단절 이후 재취업에 성공한 여성의 42.5%, 남성은 25%가 임금 수준이 경력단절 전보다 낮아졌습니다.

임금이 이전과 비슷하다고 답한 비율은 여성 35.9%, 남성 53.8%였고, 늘었다는 응답은 남녀 모두 21% 안팎으로 비슷했습니다.

경력 단절 이후 새 일자리를 구하는 데 걸린 기간도 여성 평균 48.4개월, 남성은 20.4개월로 큰 차이를 보였습니다.

보고서는 돌봄 책임을 지는 여성이 임금을 낮추더라도 일과 생활의 균형이 가능한 일자리로 이동한 결과라고 분석했습니다.

여성의 정규직 비율과 평균 임금, 노동시간은 모두 남성보다 낮았고, 입사 후 육아휴직이나 단축근로 사용으로 부정적 평가를 경험했다는 응답도 여성이 25.9%, 남성이 14.8%로 여성이 더 높게 나타났습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
권애리 기자 사진
권애리 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지