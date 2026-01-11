"무시하듯 쳐다본다" 식당 종업원·손님 살해하려 한 60대 실형

▲ 창원지법

자신을 무시하는 것처럼 느껴진다는 이유로 식당 종업원과 손님을 흉기로 살해하려 한 60대에게 실형이 선고됐습니다.창원지법 형사4부는 살인미수 혐의로 기소된 60대 A 씨에게 징역 3년 6개월을 선고했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난해 9월 경남 김해의 한 식당에서 50대 여성 종업원과 40대 손님을 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.A 씨는 평소 식당 종업원들이 자신을 무시한다고 생각해 불만을 품어왔고, 사건 당일 계산 과정에서 종업원이 자신을 홀대했다고 여겨 조리대에 있던 흉기로 범행한 것으로 조사됐습니다.이를 말리던 손님에게도 흉기를 휘둘러 중상을 입혔습니다.A 씨는 살해 의도가 없었다고 주장했지만, 재판부는 A 씨가 사람에게 치명적인 부위를 여러 차례 찌르고 피해자가 쓰러진 뒤에도 공격을 이어간 점 등을 들어 받아들이지 않았습니다.재판부는 "A 씨가 대낮에 아무 잘못 없는 피해자들에게 흉기를 휘둘러 엄중한 처벌이 불가피하다"며 "다만 평소 불안정한 생활환경과 정서 상태가 범행에 어느 정도 영향을 미친 것으로 보이는 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)