양현준, 감독 교체 첫 경기 결승포…리그 3호 골

▲ 셀틱의 양현준

스코틀랜드 프로축구 셀틱에서 뛰는 양현준(23)이 감독 교체 후 첫 경기에서도 골 맛을 보면서 활약을 이어갔습니다.양현준은 11일 오전(이하 한국시간) 영국 스코틀랜드 글래스고의 셀틱 파크에서 열린 2025-2026 스코틀랜드 프리미어십 22라운드 던디 유나이티드와 홈 경기에 선발 출전해 선제 결승 골을 터트리고 셀틱의 4-0 완승을 이끌었습니다.양현준은 전반 27분리암 스케일스가 내준 공을 페널티아크 부근에서 이어받아 오른발로 강하게 깔아 차 골망을 흔들었습니다.양현준의 올 시즌 정규리그 2경기 연속 골 및 3호 골(1도움)입니다.스코틀랜드 리그컵과 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 1골씩을 포함하면 시즌 공식전 5호 골입니다.양현준은 특히 정규리그 3골을 최근 4경기에서 몰아넣으며 물오른 경기력을 뽐냈습니다.이날 던디전은 셀틱이 감독을 교체한 뒤 치른 첫 경기였습니다.셀틱은 지난해 12월 윌프레드 낭시 감독 부임 이후 8경기에서 2승 6패로 부진을 이어가자 지난 6일 낭시 감독을 경질하고 마틴 오닐 감독에게 시즌 종료 때까지 지휘봉을 맡기기로 했습니다.주 포지션이 측면 공격수인 양현준은 낭시 감독이 스리백을 바탕으로 한 3-4-3 포메이션을 가동하면서 윙백으로 포지션이 바뀌었습니다.양현준은 보직이 변경된 뒤 오히려 공격 본능이 살아나 리그에서도 골 맛을 보기 시작했습니다.오닐 감독 체제로 재정비하면서 셀틱은 다시 포백으로 돌아가 이날 4-3-3 대형으로 던디에 맞섰습니다.양현준은 제자리인 오른쪽 윙어로 돌아가서도 변함없는 경기력을 보여줬습니다.양현준은 팀이 4-0으로 넉넉하게 앞서 있던 후반 27분 루크 맥코완과 교체됐습니다.셀틱은 양현준의 선제골 이후 전반 32분 아르네 엥겔스의 추가 골로 2-0으로 전반을 마쳤습니다.이후 후반 18분 베니아민 뉘그렌, 후반 24분 마에다 다이젠이 골 잔치에 가세해 던디를 완파했습니다.2연패에서 벗어난 2위 셀틱(승점 41·13승 2무 6패)은 한 경기를 덜 치른 선두 하트 오브 미들로시언(승점 44·13승 5무 2패)에 일단 승점 3차로 따라붙었습니다.영국 방송 BBC에 따르면 오닐 감독은 경기 후 "선제골을 넣어야 했는데, 양현준이 멋지게 해줘 우리의 경기를 할 수 있었다"고 이날 승리의 원동력을 양현준에게서 찾고는 "전반적으로 우리 팀 경기력이 정말 좋았다"고 덧붙였습니다.(사진=게티이미지)