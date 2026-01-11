경찰, '성추행 의혹' 장경태 조사…장 "제출 영상 단 3초짜리"

▲ 더불어민주당 장경태 의원

경찰이 성추행 의혹에 휩싸인 더불어민주당 장경태 의원을 조사한 것으로 확인됐습니다.서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 어제(10일) 준강제추행 혐의를 받는 장 의원을 조사했습니다.지난해 11월 27일 고소장이 접수된 지 44일 만입니다.경찰은 장 의원을 상대로 2024년 10월 여의도의 한 식당에서 국회 보좌진과 가진 술자리에서 만취한 A 씨를 성추행한 사실이 있는지 등을 조사한 것으로 전해졌습니다.특히 이번 의혹을 촉발한 당시 술자리 영상 등에 대해서도 집중적으로 조사했습니다.이번 경찰 출석은 비공개로 이뤄졌습니다.장 의원은 어제 밤늦게 SNS에 글을 올리고 경찰 조사를 받은 사실을 공개하며, "신속한 수사를 변호인 의견서로 요청했고, 가장 빠른 날짜로 조사에 성실히 임했다"고 말했습니다.그러면서 "고소인이 제출한 영상은 단 3초짜리로, 보도된 다른 영상조차 제출하지 못했다"며 "이미 원본 영상에 대한 증거 보전을 법원에 신청했다. 자신 있으면 보도된 원본 영상을 공개하길 바란다"고 덧붙였습니다.성추행 의혹이 불거지자 장 의원은 이를 전면 부인하며 A 씨를 무고 혐의로, 당시 A 씨의 남자친구이자 영상을 촬영했던 B 씨를 무고, 폭행, 통신비밀보호법 위반 혐의로 맞고소, 고발했습니다.장 의원은 "무고는 한 사람의 인생을 송두리째 무너뜨리는 중대한 범죄"라며 "짜깁기된 영상과 왜곡된 주장으로 막대한 피해를 입힌 모든 행위를 결코 가볍게 넘길 수 없다. 반드시 진실을 밝히고 책임을 묻겠다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)