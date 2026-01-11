"침대 재판, 내란 잔당에 굴복"…"당 떠난 분"

<앵커>



윤석열 전 대통령 구형 연기에 대해, 민주당에선 마지막까지 침대 재판을 했다, 내란 잔당의 법정 필리버스터에 재판부가 굴복했다는 맹비난이 나왔습니다. 국민의힘은 윤 전 대통령은 당을 떠난 분이라며 언급을 자제하면서도, 민주당의 사법부 비판엔 정치공세라고 지적했습니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



민주당은 윤석열 전 대통령에 대한 구형 연기는 조희대 사법부의 무능이 낳은 사법 참사라고 비판했습니다.



또 내란 세력의 조직적인 재판 지연 전략을 지귀연 재판부가 방치했다며 엄중해야 할 재판이 예능 재판으로 변질됐다고 목소릴 높였습니다.



[백승아/민주당 원내대변인 : 엄중해야 할 내란 재판은 봉숭아 학당이 되었고 예능 재판으로 전락했습니다. 내란 세력에게는 오직 신속하고 엄정한 처벌만이 있을 뿐입니다.]



민주당 의원들 사이에선 재판부가 마지막까지 침대재판을 했다, 내란 잔당들의 법정 필리버스터에 재판부가 굴복한 것과 무엇이 다르냐, 이러니 내란 전담 재판부가 필요한 것이란 비판이 잇따랐습니다.



국민의힘은 지금은 사법부의 시간으로 담담하고 차분하게, 공정하고 중립적인 재판의 결과를 지켜볼 때라며 말을 아꼈습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 윤석열 전 대통령은 이미 우리당을 떠난 분입니다. 그 부분에 대해서 추가적으로 언급하는 것은 적절치 않다고 생각합니다.]



다만 민주당의 사법부 비판에 대해선 특검의 구형과 1심 선고를 앞두고 재판부에 부당한 압력을 넣는 무책임한 정치 공세로 국가 통합을 방해하고 있다고 비판했습니다.



(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 장예은)