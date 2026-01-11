이 대통령, 민간 무인기 가능성에 "군경 신속·엄정 수사"

<앵커>



이재명 대통령이 북한 무인기 사건과 관련해 어젯(10일)밤, 군경 합동 수사팀 구성을 지시했습니다. 이 대통령은 민간 운용 가능성이 사실이라면 국가 안보를 위협하는 중대 범죄라면서 신속하고 엄정한 수사를 지시했다고 청와대는 설명했습니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 북한의 한국 무인기 침투 주장과 관련해 민간 운용 가능성이 거론되자 군경이 합동 수사팀을 구성해 엄정히 수사할 것을 지시했습니다.



청와대는 이 대통령이 민간이 운용한 무인기가 북으로 넘어간 게 사실이라면 이는 한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄라고 언급했다며 지시의 배경을 밝혔습니다.



앞서 북한은 어제 북한군 총참모부 대변인 명의 성명에서 한국이 지난 4일과 지난해 9월, 무인기를 북측에 침입시키는 도발을 했다고 주장했습니다.



[조선중앙TV : 서울의 불량배 정권이 교체된 이후에도 한국 것들의 무인기 도발 행위는 계속 되었다.]



북한은 무인기의 비행 이력과 궤적이라면서 두 차례 침투한 무인기가 각각 인천 강화와 경기 파주에서 이륙했고, 개성과 황해북도 평산군 등을 정찰하게 설정돼 있었단 주장도 폈습니다.



무인기에 저장된 자료라며 개성 등지가 촬영된 사진 6장을 공개하고, 배후로 우리 군을 지목했습니다.



우리 국방부는 1차 조사 결과 해당 일자와 시간대에 무인기를 운용한 사실이 없고, 사진상 무인기도 우리 군 보유기종이 아니라고 밝혔습니다.



[김홍철/국방부 정책실장 : 민간 영역에서 무인기를 운용했을 가능성에 대해서는 정부 유관 기관과 협조하여 철저한 조사를 진행할 예정입니다.]



국방부는 또 북한을 도발하거나 자극할 의도가 없다며 긴장을 완화하고 신뢰를 쌓기 위한 조치와 노력을 지속하겠다고 강조했습니다.



