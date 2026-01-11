뉴스
[날씨] 전국 영하 10도 안팎 강추위…전라·제주 큰 눈

<앵커>

휴일인 오늘(11일) 전국 곳곳에 한파특보가 내려졌습니다. 강한 추위에 대비해 주셔야겠고요. 호남과 제주를 중심으로는 많은 눈이 더 이어지겠습니다.

자세한 날씨 박세림 기상캐스터가 전해드립니다.

<기상캐스터>


어제보다 기온이 5도에서 크게는 10도가량 떨어지면서 현재 전국 곳곳에 한파 특보가, 해안을 중심으로는 여전히 강풍특보가 발효 중입니다.

자세한 현재 기온 보시면 태백이 영하 10.9도, 서울도 영하 7.6도에 바람도 강하게 불면서 체감 온도는 이보다 더 낮고요.

낮 기온도 보시면 태백이 영하 8도, 서울도 영하 4도에 그치겠습니다.

현재 강수 구름대가 호남과 제주에 위치하면서 대설주의보가 발효 중인 가운데 특히 오전 중에 호남과 제주를 중심으로 매우 강한 눈이 쏟아지겠습니다.

오늘까지 예보된 적설량을 보시면 호남과 제주 산지, 울릉도, 독도에 최고 15cm 안팎의 많은 눈이 예상돼 대비해 주셔야겠고요.

그 밖의 충청과 경남, 서부 내륙에 1에서 5cm 안팎의 눈이 더 내리겠습니다.

여전히 동쪽 지역은 대기가 건조한 가운데 곳곳에서 크고 작은 산불이 발생하고 있어 꺼진 불도 다시 한번 확인해 보셔야겠습니다.

오늘 수도권과 강원, 영남 지역은 대체로 맑겠습니다.

다음 주 초 중부를 중심으로 비나 눈이 내리겠고요.

영하 10도 안팎의 강추위가 이어지겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
