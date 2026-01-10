봅슬레이 2인승 '김진수 팀', 6차 월드컵 4위

▲ 김진수, 채병도 선수가 현지시간 10일 스위스 생모리츠에서 열린 남자 2인승 봅슬레이 월드컵 경기 중 활약하고 있다.

한국 봅슬레이 남자 2인승 김진수(강원도청) 팀이 2025-2026시즌 국제봅슬레이스켈레톤연맹(IBSF) 월드컵 6차 대회에서 4위에 올랐습니다.김진수 팀은 오늘 스위스 생모리츠에서 열린 대회 봅슬레이 남자 2인승 경기에서 1, 2차 시기 합계 2분 13초 48의 기록으로 4위에 자리했습니다.1차 시기엔 채병도(가톨릭관동대)가, 2차 시기엔 김형근(강원도청)이 브레이크맨으로 나섰습니다.김진수 팀은 1차 시기 5위의 기록을 냈지만, 2차 시기에서 속도를 끌어올려 최종 순위를 한 계단 상승시켰습니다.김진수 팀과 입상권의 격차는 0.05초에 불과했습니다.요하네스 로크너 팀이 2분 12초 24의 기록으로 우승했습니다.앞서 두 차례 경기가 펼쳐진 남자 스켈레톤에서는 '에이스' 정승기(강원도청)가 연달아 5위의 성적을 냈습니다.정승기는 지난 7일 첫 경기에서는 합계 2분 17초 79의 기록으로 5위에 올랐고, 어제 치러진 두 번째 경기에서는 합계 2분 17초 81을 마크해 같은 순위를 기록했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)