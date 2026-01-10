서울 송파지역 수돗물 공급관 누수…"내일 아침까지 복구"

▲ 서울아리수본부

서울 송파 지역에 수돗물을 공급하는 대형 수도관에서 누수가 발생해 서울시가 복구 작업 중입니다.오늘(10일) 오후 1시쯤 경기도 하남시 감일동 120-12번지 인근 광암아리수정수센터의 구경 2천200㎜ 크기 관로에서 누수가 발생했습니다. 해당 상수도관은 송파 지역에 수돗물을 공급합니다.시는 도로 결빙에 대비해 염화칼슘을 살포하는 등 긴급 안전조치를 시행했습니다.이어 오후 8시쯤부터 단수 없이 누수 복구를 시작했습니다. 시민 급수 불편을 최소화하기 위해 본격적인 복구 작업은 물 사용량이 적은 심야 시간대 추진할 계획입니다.복구 완료 시점은 내일(11일) 오전 8시쯤으로 예상됩니다.시는 아파트 등 다량 급수처에 저수조 담수(물 채우기) 협조를 사전에 요청했습니다.아울러 시민 급수 불편 발생에 대비해 급수차 5대와 병물아리수 12만병을 신속하게 지원할 수 있도록 비상 지원 체계를 유지하고 있습니다.시는 누수 복구 이후 일시적으로 혼탁수가 나올 가능성이 있다면서 송파 지역 시민들에게 수돗물을 충분히 흘려보낸 뒤 사용해 달라고 당부했습니다.관련 내용은 해당 지역 시민들에게 문자 메시지로도 사전에 안내했습니다.시는 누수 복구 과정 전반에 걸쳐 수질자동측정기 20개소를 활용해 송파구 전역의 수질 이상 유무를 실시간 원격 감시할 방침입니다.급수 불편 등 문의 사항은 다산콜재단(☎ 120) 또는 강동수도사업소(☎ 02-3146-5290~2)에 전화하면 안내받을 수 있습니다.앞서 이날 오전 9시쯤 강동구 올림픽공원역 인근 둔촌사거리에서도 상수도 누수가 발생했습니다.이는 상수도관의 노후와 차량 통행 진동으로 인해 약 30㎝ 규모의 균열이 생긴 영향으로 파악됐습니다. 아리수본부는 단수 없이 누수 복구를 진행 중이며, 작업은 오늘 밤 중 완료될 예정입니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)