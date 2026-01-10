황희찬 3호 도움…울버햄프턴, FA컵 32강 진출

▲ 볼 다투는 황희찬

황희찬이 시즌 3호 도움을 올리며 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 울버햄프턴의 FA컵 32강행에 앞장섰습니다.황희찬은 오늘 영국 울버햄프턴의 몰리뉴 스타디움에서 열린 리그2(4부) 슈루즈베리와의 2025-2026 FA컵 3라운드(64강) 홈 경기에 선발 출격해 전반 9분 만에 예르겐 스트란 라르센의 선제골을 도와 울버햄프턴의 6대 1 승리에 기여했습니다.황희찬은 재빠르게 왼쪽을 파고들어 후방에서 넘어온 침투 패스를 컷백으로 연결했고, 문전의 라르센이 절묘한 왼발 백힐 슈팅으로 골대를 갈랐습니다.최근 팀 성적과 함께 경기력이 상승세인 황희찬의 시즌 3호 도움이자 5호 공격포인트입니다.황희찬은 리그에서 2골 1도움, 리그컵에서 1도움을 기록 중이었습니다.이번에 시즌 첫 FA컵 경기에서 공격포인트를 추가했습니다.울버햄프턴은 정규리그 개막 19경기(3무 16패) 동안 무승의 어두운 터널을 지나다 20라운드에서야 웨스트햄을 3대 0으로 꺾고 첫 승리를 거뒀습니다.맨체스터 유나이티드와 19라운드(1-1)부터 에버턴을 상대로 치른 21라운드(1-1)까지 리그에서 1승 2무를 기록한 울버햄프턴은 오늘 승전고를 울리면서 공식전 4경기 무패의 상승세를 이어갔습니다.황희찬은 리그 웨스트햄전에서 1골 1도움을 올린 것을 포함해 오늘까지 공식전 3경기에서 1골 2도움을 기록 중입니다.전반 11분 존 아리아스의 추가골 장면도 황희찬의 발끝에서 시작됐습니다.황희찬의 패스를 받은 라르센이 전방으로 침투 패스를 보냈고, 이를 넘겨받은 아리아스가 골키퍼와 일대일 상황에서 골대 오른쪽 하단 구석을 찌르는 땅볼 슈팅을 날려 득점했습니다.울버햄프턴은 전반 26분 존 마티스의 페널티킥에 한 점을 내줬지만 전반 41분 라르센이 상태 실책을 틈타 한 골을 추가해 2점 차 리드를 만들며 후반에 들어갔습니다.라르센은 후반 13분 또 한 번 득점포를 가동하며 해트트릭을 완성했습니다.이 골에도 황희찬이 연계 플레이로 기여했습니다.아리아스가 황희찬과 패스를 주고받으며 위험지역으로 향하더니 기민한 움직임으로 수비라인을 부순 라르센에게 패스했고, 라르센은 침착하게 골문 구석에 슈팅해 자신의 3번째 골을 넣었습니다.지난 시즌 리그에서만 14골을 책임지며 울버햄프턴의 주포로 활약했지만 올 시즌엔 리그 1골, 리그컵 2골 등 공식전 3골에 그쳐 팀 부진의 원인으로 지목되던 라르센은 하루에만 3골을 몰아넣고 모처럼 활짝 웃었습니다.황희찬은 승리가 가까워진 후반 29분 페르 로페스와 교체됐습니다.울버햄프턴은 호드리고 고메스, 톨루 아로코다레가 골 행진을 이어가 5골 차 대승을 완성했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)