'특급 신뢰'에 '원맨쇼' 화답…라이벌전 9연승

프로농구 SK가 통신사 라이벌 KT에 맞대결 9연승을 달리며 천적 관계를 이어갔습니다. 전희철 감독의 특급 신뢰를 받는 워니 선수가 원맨쇼를 펼쳐 믿음에 보답했습니다.



유병민 기자입니다.



밝은 미소를 띠고 워니를 바라보던 전희철 감독이 워니의 땀까지 직접 닦아줍니다.



감독의 애정에 보답하듯 워니는 내외곽을 가리지 않고 펄펄 날았습니다.



24초 공격 시간에 쫓긴 상태에서 장거리 석점포를 터뜨리고, 수비 리바운드를 잡은 뒤 곧바로 속공에 참가해 절묘한 골밑슛과 함께 추가 자유투까지 얻어내고 환호했습니다.



KT는 강성욱과 이두원을 앞세워 추격했습니다.



강성욱이 팀 내 최다 19점을 몰아치고, 이두원이 화끈한 덩크슛을 터뜨리며 종료 3분 전 5점 차까지 쫓아갔습니다.



하지만 워니가 역전을 허용하지 않았습니다.



종료 2분여 전 수비진을 뚫고 쐐기 득점을 올려 전희철 감독의 박수갈채를 받았습니다.



워니는 양 팀 최다 27점에 14리바운드를 기록했고, 94대 84로 이긴 SK는 KT와 맞대결에서 9연승을 기록하며 천적임을 입증했습니다.



---



허훈까지 부상 이탈한 KCC는 가스공사에 져 6연패에 빠졌습니다.



가스공사는 데뷔전에서 부진했던 보트라이트가 28점을 터뜨려 승리를 이끌었습니다.



---



LG는 소노를 꺾고 2경기 차 선두를 지켰습니다.



(영상편집 : 황지영)