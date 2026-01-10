'무박 2일' 될 뻔…"혀 꼬여서" 버티기에 막혔다

<앵커>



이런 초유의 상황이 발생한 건 재판이 예상보다 훨씬 길어졌기 때문입니다. 김용현 전 장관 측은 특검팀의 호칭을 문제 삼거나 이미 했던 주장을 되풀이하기도 했는데요. '버티기 변론'으로 재판을 의도적으로 지연시킨 거라는 비판이 나옵니다.



이어서 이 내용은 신용일 기자입니다.



<기자>



어제(9일) 결심 공판에서 첫 의견 진술에 나선 김용현 전 국방장관 측 변호인들은 재판 초반부터 법적 쟁점과 무관한 호칭 문제를 꺼내 들었습니다.



[이하상/김용현 전 장관 변호인 : (특검이) 전직 대통령에 대한 호칭을 처음엔 아무런 호칭도 없이 윤석열 김용현 이런 식으로 부르다가.]



그러더니 아예 변호인을 나눠 릴레이 의견 진술을 하겠다고 주장했습니다.



[이하상/김용현 전 장관 변호인 : 김지미 변호사가 먼저 하고요. 그 다음에 권우현 변호사가 하고. (그정도 진행하면 되나요?) 저도 또 한 꼭지 있습니다.]



오후 4시가 넘도록 변론이 이어지자, 재판부는 시간을 정하자고 제안했습니다.



[지귀연 부장판사/재판장 : 일단 5시 정도까지 쭉 하시고. 어차피 시간은 다 드릴 테니까.]



하지만 김 전 장관 측은 변론을 이어갔고, 윤 전 대통령 측이 측면 지원에 나서기도 했습니다.



[위현석/윤석열 전 대통령 변호인 : 검찰 측에서 서증조사 7시간 반 하셨는데요, 모든 피고인들이 다 7시간 반씩 할 권리가 있다고 생각합니다.]



밤 8시 반쯤에는 특검팀이 변호인의 발언 속도를 문제 삼았는데,



[구승기/내란특검팀 검사 : 읽는 속도가 너무 느리셔서 뭐 제한을 하자는 게 아니라 읽는 속도만 좀 빠르게 해주시면.]



김 전 장관 측은 이렇게 맞받았습니다.



[권우현/김용현 전 장관 변호인 : 제가 빨리하면 혀가 짧아서 말이 꼬입니다.]



밤이 늦어지자, 재판 내내 말 한마디 못한 윤 전 대통령 측에서는 기일을 새로 잡아달라고 요구했고,



[위현석/윤석열 전 대통령 변호인 : 예상해보면 새벽 1시 정도 될 거로 예상되는데. 가장 중요한 윤석열 대통령의 변론을 모두 비몽사몽인 상황에서 중요한 변론을 하라는 것은 저희로서는.]



[윤갑근/윤석열 전 대통령 변호인 : (윤 전 대통령이) 밤 10시 넘어서 하면 식사를 못하시는 상황이고.]



무박 재판의 의지를 보였던 재판부도 결국 결심 공판을 연기했습니다.



결심 공판이 지연되며 추가 기일이 지정되는 초유의 상황이 발생한 것에 대해 선고 전 마지막으로 제공되는 변론 기회를 악용한 노골적 재판 지연이라는 비판이 제기되고 있습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 우기정)