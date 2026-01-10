15시간 재판 끝에 연기…"13일 무조건 마무리"

<앵커>



사형이냐, 무기징역이냐를 놓고 전 국민의 관심이 쏠린 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 결심 공판이 어젯밤(9일) 늦게까지 이어졌지만, 결국 끝을 내지 못했습니다. 다른 피고인들 의견 진술이 장시간 이어지면서 윤 전 대통령 결심 공판은 오는 13일로 연기됐습니다. 재판부는 이날에는 무조건 마무리를 짓겠다고 밝혔습니다.



임찬종 법조전문기자입니다.



<기자>



재판부의 당초 계획은 1심 선고 이전의 모든 공판 절차를 어제 마무리한다는 것이었습니다.



서증조사, 즉 서류 증거에 대한 조사 절차를 통해 피고인 측에 종합적으로 의견을 진술할 기회를 준 뒤, 특검의 논고와 구형 절차를 진행하고, 변호인들의 최종 변론과 윤석열 전 대통령 등 피고인 8명의 최후 진술까지 모두 소화할 예정이었습니다.



이를 위해 재판부는 보통 때보다 40분 빠른 오전 9시 20분에 공판을 시작했지만, 첫 번째 절차인 피고인 측 의견 진술도 끝내지 못했습니다.



첫 번째 순서였던 김용현 전 국방부 장관의 변호인들이 릴레이식으로 10시간 이상 의견 진술을 이어갔기 때문입니다.



밤 9시가 넘도록 김 전 장관 측 진술이 계속됐지만, 재판부는 밤샘 공판도 불사하겠다는 의지를 보이기도 했습니다.



[지귀연 부장판사/재판장 : 작년 여름 무렵부터 원래 12월 말 경에는 종결한다고 했었습니다. (그 이후) 피고인 측도 (이번 겨울) 휴정기 안에는 원래 종결하겠다고 약속을 이미 하셨습니다.]



하지만 윤 전 대통령 측이 지나치게 시간이 늦어진다고 항변했고, 특검팀도 동의하자 재판부는 결국 윤 전 대통령을 제외한 피고인 측의 의견 진술이 끝난 오늘 0시 10분쯤 공판을 끝냈습니다.



재판 시작 약 15시간 만입니다.



재판부는 오는 13일로 공판 기일을 추가 지정하면서, 이날에는 무조건 절차를 마무리하겠다고 밝혔습니다.



13일 공판에서는 윤석열 전 대통령 측의 의견 진술부터 시작해 특검팀의 구형, 윤 전 대통령 등의 최후 진술까지 모두 진행될 예정입니다.



재판부 계획대로 공판이 마무리되면 1심 판결 선고는 2월 하순 이전에 이뤄질 것으로 전망됩니다.



(영상편집 : 김윤성)