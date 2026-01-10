"한국것들, 또 무인기 도발"…"사실 아냐"

<앵커>



북한이 지난 4일, 한국이 무인기를 침투시키는 도발을 했다고 주장했습니다. 지난해 9월에도 같은 일이 있었다고 주장했습니다. 국방부는 무인기를 날려 보낸 사실이 없고, 해당 종류의 무인기를 보유하고 있지도 않다고 반박했습니다.



북한이 지난 4일, 북한 개성시 개풍 구역에서 강제 추락시켰다고 주장하며 오늘(10일) 공개한 무인기의 잔해 사진입니다.



중국산 부품들과 함께 삼성 로고가 적힌 메모리 카드가 보입니다.



북한군은 총참모부 대변인 명의 성명에서 한국이 지난 4일과 지난해 9월, 무인기를 북측에 침입시키는 도발을 했다고 주장했습니다.



시점상 이재명 대통령 집권 이후에 벌어진 일이라는 주장인데, 북한은 윤석열 정부 당시 발생한 평양 무인기 사건도 거론하면서 이렇게 비난했습니다.



[조선중앙TV : 서울의 불량배 정권이 교체된 이후에도 한국 것들의 무인기 도발 행위는 계속 되었다.]



북한은 무인기의 비행 이력과 궤적이라면서 두 차례 침투한 무인기가 각각 인천 강화와 경기 파주에서 이륙했고, 개성과 황해북도 평산군 등을 정찰하게 설정돼 있었다는 주장도 폈습니다.



무인기에 저장된 자료라며 개성 등지가 촬영된 사진 6장을 공개하고, 배후로 우리 군을 지목했습니다.



민간인 출입이 통제되는 접경지역에서 대낮에 이륙했고, 한국군의 탐지 장비를 제한 없이 통과했다는 게 북한군이 주장하는 근거입니다.



북한은 윤석열 정부 때인 지난 2024년 10월, 평양 무인기 사진을 공개할 때는 한국군 기종과 동일하다는 주장을 폈지만, 이번에는 그런 주장은 없었습니다.



우리 국방부는 1차 조사 결과, 해당 일자와 시간대에 무인기를 운용한 사실이 없고, 사진상 무인기도 우리 군 보유 기종이 아니라고 밝혔습니다.



[김홍철/국방부 정책실장 : 민간 영역에서 무인기를 운용했을 가능성에 대해서는 정부 유관 기관과 협조하여 철저한 조사를 진행할 예정입니다.]



국방부는 또 북한을 도발하거나 자극할 의도가 없다며 긴장을 완화하고 신뢰를 쌓기 위한 조치와 노력을 지속하겠다고 강조했습니다.



(영상취재 : 김영환, 영상편집 : 최진화)



외교안보팀 김아영 기자 나와 있습니다.



Q. 북 주장 무인기, 누가 날려 보냈나?



[김아영 기자 : 네, 우선 북한의 주장이 아예 허위일 가능성도 있습니다. 만약 북한이 무인기를 발견한 것까지 맞다고 한다면 우리 국방부는 민간 무인기에 주목하는 분위기입니다. 저희가 군사 전문가와 동호인들에게 물어봤더니 북측 사진의 드론이 꽤나 대중화된 제품이라고 합니다. 부품들도 인터넷이나 국내 전문 샵에서 충분히 살 수가 있다고 하거든요. 3년 전 사례를 보면 한 동호인이 강원도 고성에서 드론을 날려 보내서 금강산 촬영 영상을 공개해서 논란이 된 적이 있습니다. 또 북중 접경 지역에서도 이런 일이 종종 벌어지는데요. 하지만 민간 드론이라고 해도 우리 군의 감시망에 구멍이 있었다는 얘기가 되는 거죠.]



Q. 이 대통령 '철저한 조사' 지시 의미는?



[김아영 기자 : 네, 그렇습니다. 안규백 국방부 장관은 북한의 주장에 대해서 '계엄의 악몽이 엊그제인데 어떻게 그럴 수 있겠느냐' 이런 반응을 보였습니다. 지난 윤석열 정부의 평양 무인기 사건으로 인해서 군이 큰 파문을 겪었는데 현 정부에서 어떻게 북한에 무인기를 날려 보낼 수 있느냐는 취지로 해석이 되는데요. 이런 측면에서 '철저히 조사하라'는 이재명 대통령의 지시는 사실관계를 정확하게 파악해 논란의 여지를 남기지 말라는 의미로도 풀이가 됩니다. 대통령 지시 이후에 청와대가 NSC 실무 회의를 열었고 또 국방부가 사실이 아니라고 발표를 했는데 1차 조사라고 한 만큼 후속 조사가 이어질 예정입니다.]



Q. 북한 무인기 주장 의도는?



[김아영 기자 : 북한은 이재명 대통령을 직접적으로 거론하지는 않으면서도 "단절된 남북 관계에 바늘구멍이라도 뚫어야 한다", 지난해 11월 이재명 대통령의 이 발언을 인용하면서 '앞에서는 너스레를 떨면서 도발 행위를 한다, 한국은 변할 수 없는 가장 적대적인 적이다.' 이렇게 비난했습니다. 특히 이런 주장을 보시는 것처럼 주민들이 보는 노동신문에 실었는데요. 최대 정치 행사인 9차 당대회를 앞두고 있는 만큼 대남 적대감을 계속해서 내부에 조성해서 결속을 다지겠다는 목적이 있는 것으로 풀이가 됩니다.]