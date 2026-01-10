인천, 강풍 피해 신고 82건…건물 외벽 마감재도 떨어져

▲ 차량 덮친 외벽 마감재

강풍경보가 내려진 인천에서 건물 외벽 마감재가 떨어지고 나무가 쓰러지는 등 피해가 잇따랐습니다.인천시와 인천소방본부에 따르면 오늘(10일) 오전 9시부터 오후 4시까지 강풍 피해 신고 82건이 119에 접수됐습니다.구조물이 탈락했다는 신고가 대부분이었고, 현재 강풍에 따른 인명피해는 없는 것으로 파악됐습니다.오후 2시 57분쯤 인천시 계양구 박촌동 한 빌라에서 외벽 마감재가 떨어져 건물 옆에 주차된 차량 2대가 파손됐습니다.낮 12시 36분쯤에는 연수구 송도동에서 구조물이 탈락했다는 신고가 접수돼 소방 당국이 안전 조치를 했습니다.또 부평구 삼산동, 남동구 장수동, 서구 불로동, 남동구 논현동 등지에서 나무가 쓰러지기도 했습니다.수도권기상청에 따르면 인천 송도에서는 오전 11시 42분쯤 순간 최대 풍속이 초속 21.4m를 기록했습니다.앞서 강화·옹진군을 포함한 인천에 내려진 강풍주의보는 오후 1시 30분을 기해 강풍경보로 격상됐습니다.수도권기상청 관계자는 "인천은 내일까지 강풍이 이어지고 밤사이 기온도 많이 떨어질 것으로 보여 빙판길과 도로 살얼음으로 인한 사고에 주의해야 한다"고 말했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)