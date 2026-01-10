뉴스
행안부, 한파 재난 위기경보 '주의'로 격상

홍순준 기자
작성 2026.01.10 15:47 조회수
행정안전부는 오늘(10일) 전국 대부분 지역에 한파특보가 발효됨에 따라 오후 3시를 기해 한파 재난 위기경보 수준을 '관심'에서 '주의' 단계로 격상한다고 밝혔습니다.

이는 전국 183개 특보 구역 중 118개 구역에 한파 특보가 발표됨에 따라 선제적 대응을 위한 조치라고 행안부는 전했습니다.

한파 특보가 발효된 118개 구역 중 한파 경보는 12곳, 한파주의보는 106곳입니다.

정부는 한파재난 위기경보가 '주의' 단계로 격상됨에 따라 피해 최소화를 위해 소방·경찰·지방정부 등 관계기관과 협력해 비상대응체계를 긴급 강화합니다.

행안부를 중심으로 비상근무를 실시하며 유사시를 대비해 중앙·지방정부 모두 상황관리체계를 강화합니다.

노동부 등 중앙부처도 소관 업무에 대해 비상근무체계로 전환합니다.

복지부는 한파 취약자를 대상으로 맞춤형 밀착관리를 실시합니다.

또 한파쉼터를 휴일·야간시간까지 연장 운영할 것을 권고하고, 응급대피소도 지정 운영해 한파로 인한 인명피해 최소화에 만전을 기할 방침입니다.
