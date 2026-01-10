유엔 안보리, 12일 러시아의 우크라 공습 관련 긴급회의

▲ UN 안보리

유엔 안전보장이사회가 우크라이나에 대한 러시아의 대규모 공습 사태를 논의하기 위해 현지시간 12일 긴급회의를 연다고 AFP통신 등이 보도했습니다.12일 오후 3시 열리는 긴급회의는 우크라이나가 요청했으며 프랑스, 라트비아, 덴마크, 그리스, 라이베리아와 영국이 지지했습니다.안드리 멜니크 주유엔 우크라이나 대사는 안보리에 보낸 서한을 통해 "러시아는 민간인들을 겨냥한 테러를 저질러 전쟁 범죄와 반인도 범죄의 끔찍한 새 단계로 치달았다"고 비판했습니다.멜니크 대사는 "러시아는 이른바 오레시니크 미사일을 르비우 지역에 사용했다고 주장한다"며 "이러한 공격은 유럽 대륙의 안보에 중대하고 전례 없는 위협을 가하는 것"이라고 강조했습니다.전날 밤 러시아는 극초음속 탄도미사일 등을 동원해 우크라이나 수도 키이우와 서부 중심 도시 르비우 등 거점 곳곳을 대규모 공습했습니다.이번 공습에 사용된 마하 10의 오레시니크 미사일은 현재 우크라이나 방공망으로는 요격이 불가능한 것으로 알려져 있습니다.오레시니크 미사일은 르비우의 핵심 기반 시설을 타격한 것으로 전해졌습니다.이 공습으로 키이우에서 구급 대원을 포함한 4명이 사망하고 최소 25명이 다쳤으며 주거용 건물 20채가 파손됐다고 우크라이나 당국이 밝혔습니다.또 곳곳에서 전력 공급이 끊겨 우크라이나 주민들이 영하 10도 이하의 혹한 속에서 난방 없이 공포에 떨어야 했습니다.비탈리 클리치코 키이우 시장은 러시아 공습으로 키이우 내 주거용 건물 중 절반인 약 6천채에 난방이 끊겼다며 대피령을 내렸습니다.