세계식량가격지수 넉 달째 하락…지난해 1월 이후 최저

▲ 미국 캘리포니아 코스트코 매장에 소고기가 진열되어 있다.

세계식량가격지수가 4개월 연속 하락했습니다.유엔 식량농업기구(FAO)가 현지시간으로 9일 발표한 지난해 12월 기준 세계식량가격지수(2014∼2016년 평균 가격이 100)는 124.3으로 전달(125.1)보다 0.6% 내려 지난해 1월 이후 최저를 기록했습니다.지난해 12월 유제품, 육류, 유지류 가격은 하락했으며 설탕과 곡물 가격은 상승했습니다.세계식량가격지수는 1년 전보다는 2.3% 낮은 수준입니다.2025년 연간 평균 세계식량가격지수는 127.2로 전년보다 4.3% 높았습니다.유지류와 유제품이 많이 올랐으며 육류도 상승했습니다.반면 설탕과 곡물은 하락했습니다.지난해 12월 유제품 가격지수는 전달보다 4.4% 내렸습니다.버터 가격이 급락했으며 전지분유 가격도 내렸습니다.탈지분유와 치즈도 가격이 다소 하락했습니다.같은 달 육류 가격지수는 전달보다 1.3% 하락했습니다.육류 전 종류 가격이 내린 가운데 소고기와 닭고기의 하락 폭이 가장 컸습니다.국제 소고기 가격은 수요 강세 영향으로 1년 전보다 큰 폭으로 올랐습니다.유지류 가격지수는 164.6으로 0.2% 하락했습니다.곡물 가격지수는 1.7% 올랐습니다.흑해의 긴장 고조로 밀 가격이 상승했습니다.설탕 가격지수는 2.1% 상승했습니다.브라질 남부의 설탕 생산이 급감했기 때문입니다.(사진=게티이미지)