FBI, 북한 'QR코드 피싱'에 경종…"김수키 새 해킹 기법 '퀴싱'"

북한 정찰총국과 연계된 해킹그룹 '김수키'(Kimsuky)가 QR 코드를 통한 새로운 해킹 수법을 사용하고 있어 주의가 요망된다고 미국 연방수사국(FBI)이 경고했습니다.



FBI는 현지시간 8일 이런 내용의 사이버정보 속보 안내문을 공개했습니다.



안내문에 따르면 김수키 그룹 해커들이 최근 미국 내 비정부기구(NGO), 싱크탱크, 학계 등의 외교정책 전문가들로부터 '퀴싱' 수법으로 정보를 탈취하려는 시도를 한 것이 포착됐습니다.



'퀴싱'은 'QR 코드'와 '피싱'을 합성한 말로, QR 코드 내에 악성 URL을 심어놓는 해킹 수법을 가리킵니다.



요즘은 대개의 회사 이메일과 컴퓨터에 보안 수단이 마련돼 있습니다.



하지만 해커가 악성 QR 코드를 첨부파일이나 내장 그래픽으로 포함한 이메일을 발송하면 받는 사람이 이메일을 회사 컴퓨터로 열어봤더라도 그 속에 포함된 QR 코드를 스캔하려면 모바일 기기의 카메라를 써야만 하므로 보안 수단이 작동하지 않을 수 있습니다.



악성 QR 코드를 이용해 설문지 링크나 행사 참석 신청 링크 등으로 위장한 사이트로 연결시키고 이를 통해 암호, 개인정보, 지문 등 민감한 정보를 탈취하려고 시도한 사례들이 여러 건 보고됐습니다.



FBI는 회사와 기관 등이 임직원들에게 사회공학적 해킹 수법들에 주의를 기울이도록 하고 정체가 확인되지 않은 QR 코드를 스캔하는 것이 위험한 행위임을 교육시켜야 한다고 강조했습니다.



또 까다로운 비밀번호를 설정하도록 의무화하는 것도 대응책으로 꼽았습니다.



아울러 QR 코드 연결 URL을 분석할 수 있는 모바일 기기 관리 도구 배포, 피싱 방지 다중 인증 사용, QR 코드 스캔 후 활동 기록 및 모니터링, 사용자 접근 권한 검토 등도 권고했습니다.