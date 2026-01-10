홍명보호 월드컵 베이스캠프 과달라하라 유력…1·2순위로 제출

▲ 과달라하라의 베이스캠프 후보 시설 두 곳

홍명보호의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 베이스캠프 위치는 멕시코 과달라하라가 될 것으로 보입니다.대한축구협회는 오늘 북중미 월드컵에 출전하는 홍명보호의 베이스캠프 후보지 신청을 완료했다고 밝혔습니다.홍명보 감독이 지휘하는 대표팀은 조별리그 3경기를 치를 멕시코의 현지 환경과 경기장 이동 거리, 운동생리학 전문가들의 의견 등을 종합적으로 고려해 멕시코 과달라하라에 있는 시설 두 곳을 1, 2순위로 FIFA에 제출했습니다.나머지 3~5순위 후보 역시 멕시코 지역에 있습니다.후보지 상위 1, 2순위를 과달라하라 지역으로 제출한 만큼, 홍명보호의 베이스캠프는 이곳에 자리하게 될 가능성이 매우 커졌습니다.FIFA는 조 추첨 포트, 거리, 해당 지역에서 조별리그 경기를 치르는 횟수, FIFA 랭킹 순으로 고려해 참가국 48개 대표팀의 베이스캠프를 정해줍니다.한국과 같은 2포트에 들어갔으면서 멕시코에서 2경기 이상 치러 베이스캠프 후보지로 멕시코를 선호할 거로 예상되는 나라는 콜롬비아 하나입니다.과달라하라의 베이스캠프 후보지는 그랜드 피에스타 아메리카나 컨트리 클럽과 더 웨스틴 과달라하라, 2곳입니다.만약 콜롬비아가 이곳들을 선순위 후보지로 제출했다고 해도 홍명보호와 한 곳씩 나눠 쓰게 될 가능성이 매우 큽니다.한국은 조별리그 3경기 중 1, 2차전을 과달라하라의 아크론 스타디움에서 치릅니다.아크론 스타디움은 해박 1천571ｍ의 고지대에 있습니다.홍 감독은 "고지대는 우리 선수들에게 다소 낯선 환경인 만큼 신중한 접근이 필요해 각 분야 전문가의 의견을 청취하고, 심도 깊은 내부 논의를 진행했다"며 "베이스캠프가 최종 확정되면 고지대 적응을 언제부터 시작할지, 조별리그 3차전이 열리는 몬테레이의 고온다습한 환경에는 어떻게 대비할지에 대해서도 면밀히 검토 후 결정할 예정"이라고 덧붙였습니다.(사진=FIFA 자료 캡처, 연합뉴스)