장동혁 "주권 위협"…댓글 국적표기·외국인 지선 투표제한 요구

▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘 장동혁 대표가 6·3 지방선거를 앞두고 온라인 댓글에 국적을 표기하고 외국인의 지방선거 투표권을 제한할 것을 요구했습니다.장 대표는 오늘(10일) 페이스북에 "국민들은 댓글의 국적 표기에 64%가 찬성하고 있고 상호주의에 입각해 외국인 투표권을 제한해야 한다는 의견이 69%에 이르고 있다"고 밝혔습니다.장 대표는 "외국인의 댓글에 의해 여론이 왜곡되고 있고 외국인 투표권에 의해 국민 주권이 위협받고 있다"며 "과거 7년 동안 국민의힘을 비난하는 글을 6만 5천 개 이상 올린 X(옛 트위터)계정의 접속 위치가 '중국'으로 확인된 사례도 있었다"고 주장했습니다.이어 "지방선거 투표권이 있는 외국인이 14만 명을 넘어섰다"며 "분명 국민은 위협을 느끼고 있다. 이제라도 민심을 따라야 한다"고 말했습니다.중앙선거관리위에 따르면 영주 체류 자격을 취득한 지 3년이 넘고 지자체의 외국인 등록대장에 등록된 18세 이상의 외국인에는 지방선거 투표권이 부여됩니다.다만, 대선과 국회의원 선거는 한국 국민에게만 선거권이 있습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)