'김상식호' 베트남, U-23 아시안컵 2연승…8강행 눈앞

▲ 김상식 감독

'김상식호' 베트남 23세 이하(U-23) 축구대표팀이 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 2연승을 달리며 8강 진출을 눈앞에 뒀습니다.김상식 감독이 지휘하는 베트남은 9일(이하 한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠시티 홀 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 2차전에서 키르기스스탄에 2대 1로 이겼습니다.1차전에서 요르단을 2대 0으로 완파한 베트남은 이로써 2연승을 달리며 조 선두(승점 6)를 차지했습니다.베트남은 13일 사우디와 3차전에서 비기기만 해도 조 1위로 8강에 진출합니다.개최국 사우디를 3대 2로 제압한 요르단은 2위(승점 3)에 올랐습니다.사우디는 요르단에 상대 전적에서 밀려 3위에, 키르기스스탄은 2연패로 최하위에 자리했습니다.16개 팀이 참가하는 이번 대회는 4개 팀씩 4개로 나눠 조별리그를 진행한 뒤 각 조 상위 두 팀이 8강 토너먼트에 올라 우승팀을 가린다.베트남은 전반 19분 만에 쿠엇반캉의 페널티킥으로 선제골을 뽑아냈습니다.앞서 키르기스스탄의 바키트베크 미르잘림 울루가 응우옌레팟에게 거친 태클을 해 페널티킥을 헌납했습니다.베트남은 전반 44분 마를렌 무르자흐마토프의 중거리 슛에 동점을 내줬으나 후반 42분 상대 자책골로 승리를 거머쥐었습니다.레반투언의 헤더 슈팅이 크리스티안 브라우즈만을 맞고 골대 안으로 향했습니다.경기 뒤 김 감독은 "(8강행에) 유리한 위치를 점한 것에 기쁘다. 끝까지 싸워준 선수들에게 축하하고 고맙다는 말을 전한다"면서도 "키르기스스탄이 강한 정신력으로 경기에 임했다. 선제 득점했지만 경기 내용은 만족스럽지 못했다"고 말했습니다.이민성 감독이 지휘하는 한국은 오늘 저녁 8시 30분 레바논을 상대로 조별리그 C조 2차전을 치릅니다.한국은 이란과 1차전에서 0대 0으로 비겼습니다.(사진=디제이매니지먼트 제공, 연합뉴스)