주유소 기름값 5주 연속 하락…다음 주도 또 내릴 듯

고정현 기자
작성 2026.01.10 09:26 조회수
주유소 기름값 5주 연속 하락…다음 주도 또 내릴 듯
▲ 서울 시내 한 주유소

국내 주유소 휘발유와 경유 주간 평균 가격이 5주 연속 하락했습니다.

오늘(10일) 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷을 보면 1월 첫째 주(4∼8일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 9.1원 내린 1천720.7원이었습니다.

지역별로 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 10.1원 하락한 1천779.5원, 가격이 가장 낮은 대구는 11.1원 내린 1천687.6원으로 각각 집계됐습니다.

상표별 가격은 SK에너지 주유소가 L당 평균 1천729.0원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1천699.7원으로 가장 낮았습니다.

경유 평균 판매 가격은 전주 대비 13.3원 하락한 1천619.8원을 기록했습니다.

이번 주 국제유가는 지난 주말 미국의 마두로 베네수엘라 대통령 구금으로 일시 상승했으나, 이후 해당 사건의 수급 영향이 제한적이라는 전망 등으로 하락했습니다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 2.6달러 내린 58.6달러였습니다.

국제 휘발유 가격은 전주와 동일한 71.7달러, 국제 자동차용 경유는 0.1달러 오른 79.8달러로 집계됐습니다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.

(사진=연합뉴스)
(사진=연합뉴스)
고정현 기자 사진
고정현 기자페이지 바로가기
