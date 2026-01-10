북 "한국, 작년 9월과 4일에 또 무인기 도발…대가 각오해야"

이미지 확대하기

북한이 지난해 9월과 지난 4일에 한국이 무인기를 침투시켜 격추했다고 주장했습니다.조선인민군 총참모부 대변인은 성명을 통해 지난 4일 국경대공감시근무를 수행하던 북한군이 "인천시 강화군 송해면 하도리일대 상공에서 북쪽방향으로 이동하는 공중목표를 포착하고 추적"했다고 말했습니다.대변인은 무인기를 강제로 추락시켰고, 해당 무인기에는 감시용 장비들이 설치돼 있었다고 밝혔습니다.이어 지난해 9월에도 무인기가 침입해 중요대상물을 감시정찰한 도발행위가 있었다며, "서울의 불량배 정권이 교체된 이후에도 국경 부근에서 한국 것들의 무인기 도발행위는 계속됐다"고 주장했습니다.대변인은 "앞에서는 우리와의 의사소통을 위해 '바늘끝만한 구멍이라도 뚫어야 한다'고 너스레를 떨면서도 우리에 대한 도발행위를 멈추지 않는 것은 한국이라는 정체에 대한 적대적인 인식을 가지도록 하는 데 또다시 도움을 주었다"고 밝혔습니다.그러면서 한국이라는 정체는 변할 수 없는 가장 적대적인 북한의 적이고 덤벼들면 반드시 붕괴시킬 대상이라며 "절대로 용납할 수 없는 한국 호전광들의 광태는 반드시 대가를 치르게 될 것"이라고 위협했습니다.북한은 이 같은 주장을 하면서 관련 사진을 비행 이력 등을 공개하기도 했습니다.