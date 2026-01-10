뉴스
전국에 비 또는 눈…일요일부터는 강추위

배준우 기자
작성 2026.01.10 06:55
토요일인 오늘(10일) 전국 곳곳에서 많은 눈이 내리겠습니다.

어제부터 시작된 비 또는 눈이 전국으로 확대되는 가운데, 오후 들어 북서풍으로 인해 눈은 확대될 전망입니다.

오늘 충남과 전라권, 경남서부내륙에는 비 또는 눈이 내리다가 오후(12~18시) 사이 대부분 그치겠지만 주말 동안 시간당 1~5cm의 강한 눈이 집중되는 곳도 있겠습니다.

주말 동안 제주 산지와 호남에는 최대 20cm 이상, 강원내륙·산지에는 최대 15cm, 충남서해안에 최대 10cm, 경기동부와 경남내륙에도 최대 8cm의 많은 눈이 내리겠습니다.

서울에는 1~3cm가량의 눈이 내릴 것으로 관측됩니다.

기상청은 오늘 전국 대부분 지역에서 아침 최저기온이 영상권에 머물겠지만, 일요일부터는 기온 급강하로 강추위가 찾아오겠다고 전했습니다.

오늘 아침 최저기온은 영하 2~8도, 낮 최고기온은 2~11도로 평년보다 높겠지만 일요일인 내일은 아침 기온이 5~8도 이상 대폭 떨어지며 영하 10도~영하 5도 사이로 예측됐습니다.

<주말 예상 적설량> ▲ 서울·인천 1~3cm ▲ 경기동부 3~8㎝ ▲ 경기서부 1~5cm ▲ 서해5도 2~7㎝ ▲ 강원내륙·산지 3~10㎝ ▲ 충남서해안 5~10㎝ ▲ 대전·세종·충남내륙 및 충북 1~5㎝ ▲ 광주·전남, 전북 5~15㎝ ▲ 울릉도·독도 5~10㎝ ▲ 경남서부내륙 3~8㎝ ▲ 대구·경북 1㎝ 안팎 ▲ 제주도산지 5~15㎝(많은 곳 20㎝ 이상)
