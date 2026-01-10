내일까지 전국에 많은 눈…호남 20cm 이상

<앵커>



주말 동안 전국에 눈과 비가 예보된 가운데, 조금 전 강원도와 경기도 가평, 경북 북부에 대설주의보가 내려졌습니다. 눈구름의 영향권이 점차 넓어지면서 호남의 경우 내일(11일)까지 최대 20 센티미터의 폭설이 예보됐습니다.



서동균 기자가 보도합니다.



<기자>



비구름의 영향으로 강원과 경기 일부를 중심으로 눈이 내리고 있습니다.



오전 5시를 기준으로 강원 산지에 6cm, 강릉에도 4.8cm의 눈이 내렸습니다.



강원 내륙과 산지, 경기 가평엔 대설특보도 발효 중입니다.



주말 동안인 내일까지도 전국 대부분 지역엔 비 또는 눈이 내리겠습니다.



기상청은 오늘 오전부터 남부 지방, 오후엔 제주도까지 비구름이 확대될 것으로 전망했습니다.



특히 오늘 밤부턴 호남을 중심으론 시간당 5cm 안팎, 대설 경보 수준의 많은 눈을 예보했습니다.



[공상민/기상청 예보분석관 : 상공의 찬 공기와 만나면서 구름이 더욱더 발달하면서 전라권 중심 매우 강하고 많은 눈이 나타나겠습니다.]



예상 적설량은 호남 서해안과 전북 남부, 제주도 산지 많은 곳에 20cm 이상, 강원북부와 산지 15cm 이상, 충남 서해안 5~10cm, 경기 동부와 경남서부 3~8cm, 서울과 인천 1~3cm가 예상됩니다.



기상청은 많은 눈으로 인한 비닐하우스 등 구조물 붕괴와 인명 피해에 대비할 것을 당부했습니다.



해안 지역을 중심으론 순간적으로 초속 20m 안팎의 강한 바람이 불어 시설물 관리에 주의가 필요합니다.



대부분 해상에선 풍랑이 거세 풍랑특보도 발효 중입니다.



오늘 낮 기온은 서울 4도, 대구 10도 등 전국이 3~12도의 날씨를 보이겠습니다.



