뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

내일까지 전국에 많은 눈…호남 20cm 이상

서동균 기자
작성 2026.01.10 06:31 조회수
PIP 닫기
<앵커>

주말 동안 전국에 눈과 비가 예보된 가운데, 조금 전 강원도와 경기도 가평, 경북 북부에 대설주의보가 내려졌습니다. 눈구름의 영향권이 점차 넓어지면서 호남의 경우 내일(11일)까지 최대 20 센티미터의 폭설이 예보됐습니다.

서동균 기자가 보도합니다.

<기자>

비구름의 영향으로 강원과 경기 일부를 중심으로 눈이 내리고 있습니다.

오전 5시를 기준으로 강원 산지에 6cm, 강릉에도 4.8cm의 눈이 내렸습니다.

강원 내륙과 산지, 경기 가평엔 대설특보도 발효 중입니다.

주말 동안인 내일까지도 전국 대부분 지역엔 비 또는 눈이 내리겠습니다.

기상청은 오늘 오전부터 남부 지방, 오후엔 제주도까지 비구름이 확대될 것으로 전망했습니다.

특히 오늘 밤부턴 호남을 중심으론 시간당 5cm 안팎, 대설 경보 수준의 많은 눈을 예보했습니다.

[공상민/기상청 예보분석관 : 상공의 찬 공기와 만나면서 구름이 더욱더 발달하면서 전라권 중심 매우 강하고 많은 눈이 나타나겠습니다.]

예상 적설량은 호남 서해안과 전북 남부, 제주도 산지 많은 곳에 20cm 이상, 강원북부와 산지 15cm 이상, 충남 서해안 5~10cm, 경기 동부와 경남서부 3~8cm, 서울과 인천 1~3cm가 예상됩니다.

기상청은 많은 눈으로 인한 비닐하우스 등 구조물 붕괴와 인명 피해에 대비할 것을 당부했습니다.

해안 지역을 중심으론 순간적으로 초속 20m 안팎의 강한 바람이 불어 시설물 관리에 주의가 필요합니다.

대부분 해상에선 풍랑이 거세 풍랑특보도 발효 중입니다.

오늘 낮 기온은 서울 4도, 대구 10도 등 전국이 3~12도의 날씨를 보이겠습니다.

(영상편집 : 신세은)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
서동균 기자 사진
서동균 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지