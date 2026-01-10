"프로는 징징대지 않아"…변호인에 경고

<앵커>



어제(9일) 결심 공판에선 특검측과 김용현 측 변호단의 날카로운 신경전이 벌어졌습니다. 이를 지켜보던 지귀연 부장판사는 프로는 징징대지 않는다며 변호인단에 경고하기도 했습니다.



장훈경 기자입니다.



<기자>



[지귀연/서울중앙지법 형사합의25부 재판장 : 피고인들 들어오시게 할까요.]



흰 셔츠에 정장 차림의 윤석열 전 대통령이 갈색 서류봉투를 든 채 법정에 들어옵니다.



피고인석에 앉아 줄곧 변호인과 이야기를 하던 윤 전 대통령은 공판시작 전 재판장의 호명에 급하게 답하기도 했습니다.



[지귀연/재판장 : 윤석열 피고인.]



[윤석열/전 대통령 : 네.]



구형에 앞서 변호인들의 의견 진술을 진행했는데, 처음 시작한 김용현 전 장관 측은 오전 재판 내내 발표자료를 설명했습니다.



피고인이 여러 명이어서 평소보다 40분가량 일찍 재판이 시작됐지만, 오전 3시간 동안 김용현 전 장관 한 명의 변호인 진술도 끝나지 않을 정도로 재판은 길어졌습니다.



윤 전 대통령 변호인은 의견 진술에만 최소 6시간을 쓰겠다고 했습니다.



[지귀연/재판장 : 6시간 이상이요?]



[위현석/변호사 : 6시간에서 8시간 정도.]



[지귀연/재판장 : 오늘 중으로 끝내고 종결했으면 하는데….]



무제한 토론으로 국회 의사 진행을 막는 필리버스터를 방불케 하는 변호인들의 진술이 이어지고 있는데, 윤 전 대통령은 눈을 감고 졸음을 참지 못하는 모습도 보였습니다.



42차례에 걸친 공판을 진행하면서 특유의 진행 방식으로, '침대 재판''이란 비판을 받기도 했던 지귀연 부장판사는 진술 준비가 안 된 변호인들에게 다른 피고인 측부터 진술하게 하자는 특검 측 의견을 전하는 등 강경한 모습을 보이기도 했습니다.



[지귀연/재판장 : 프로는 징징대지 않습니다.]



[이하상/변호사 : 검사들이 징징대지 않습니까. 저희들이 뭘 징징댔습니까.]



[지귀연/재판장 : 이하상 변호사님, 지금 그 말씀이 징징대는 거죠.]



지 부장판사는 최근 재판에서 변호인단이 특검팀 발언을 막자 강하게 질책하는 등 평소와 다른 모습을 보이고 있는데, 이러한 태도 변화에 대해 다음 달로 예정된 선고공판에서 중형 선고를 예측하는 분석도 나오고 있습니다.



