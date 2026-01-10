윤 '내란 우두머리' 구형 13일로 연기

<앵커>



윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의에 대한 특검의 구형이 어제(9일) 끝내 이뤄지지 못하고 오는 13일 화요일로 미뤄졌습니다. 결심 공판에서 변호인들의 의견 진술 절차가 늦은 밤까지 12시간 이상 길게 이어지자 재판부가 추가 기일을 한 차례 더 잡은 겁니다.



첫 소식 전연남 기자입니다.



<기자>



내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 특검의 구형이 오는 13일로 연기됐습니다.



어제 서울 중앙지법에서 오전 9시 20분부터 열린 결심공판에서 윤 전 대통령과 내란 중요임무종사 혐의 등을 받는 김용현 전 국방장관 등 피고인 8명에 대한 구형이 이뤄질 예정이었지만 한 차례 미뤄진 겁니다.



지난 재판에서 이뤄진 특검팀의 서증 조사에 대한 변호인 의견 진술이 12시간 이상 진행되면서 재판은 밤늦게까지 계속됐습니다.



무제한 토론으로 국회 의사 진행을 막는 필리버스터를 방불케 할 정도의 변론이 이어지고 밤샘 재판이 예상되자, 재판부가 13일 한 차례 더 기일을 지정하기로 한 겁니다.



13일 재판에선 윤 전 대통령 측 변호인단이 의견 진술을 한 뒤, 특검의 구형과 및 최후 진술 등 나머지 절차가 진행될 예정입니다.



윤 전 대통령 측 변호인은 길게는 8시간 분량의 진술을 예고한 바 있습니다.



어제 재판에서 김용현 전 장관 측 변호인은 "비상계엄은 대통령 고유권한으로 사법심사 대상이 될 수 없다"며 "특검의 기소가 내란 행위"라는 취지로 6시간 이상 주장했습니다.



[이하상/김용현 전 국방장관 측 변호인 : 대통령이 헌법상 권한인데 비상계엄을 준비한다 한들 무슨 잘못이 있다는 겁니까?]



내란 우두머리 혐의의 법정형은 사형, 무기징역, 무기금고라서, 오는 13일 열리게 될 결심 공판에서 특검팀은 윤 전 대통령에게 사형 아니면 무기형 둘 중 하나를 구형하게 됩니다.



