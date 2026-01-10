이란 시위 사망자 60명 넘겨…사법당국 "폭도는 사형" 엄포

▲ 지난 8일(현지시간) 이란 수도 테헤란 거리를 행진하는 시위대

이란에서 경제난에 항의하는 시위가 확산하며 사망자가 빠르게 늘고 있습니다.9일(현지시간) AP, 로이터통신에 따르면 미국에 기반한 인권운동가통신(HRANA)은 지난달 28일 시위가 시작된 이래로 이제까지 시민과 군경을 합쳐 모두 62명이 숨졌다고 집계했습니다.이는 전날 수치인 42명에서 하루 만에 20명이나 늘어난 것입니다.노르웨이 단체 이란인권(IHR)도 이날까지 51명이 숨졌으며, 사망자가 추가로 수십 명 있다는 보고를 검증하고 있다고 밝혔습니다.이란 지도부는 시위 격화 속에 군경 사상자가 발생하고 방화 등이 잇따르자 강경 진압을 불사하겠다는 태세입니다.이란 일부 지역에서는 정부 지지세력이 맞불 시위에 나선 모습이 포착됐습니다.아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자는 국영방송 연설에서 시위대를 "폭도", "공공기물 파괴자", "외국인을 위한 용병" 등으로 지칭하며 "절대 물러서지 않겠다"고 말했습니다.테헤란검찰청은 당국과 충돌하거나 사보타주를 자행하는 이들을 사형에 처하겠다고 엄포를 놨습니다.레바논을 방문 중인 아바스 아라그치 이란 외무장관은 "미국과 이스라엘이 시작한 일"이라며 "그들이 직접적으로 이란 시위에 개입하고 있다"고 주장했습니다.아라그치 장관은 "그들이 평화로운 시위를 분열적이고 폭력적으로 바꿔놓으려 한다"면서도 "앞서 실패의 전례가 있는 만큼 그들이 이란에 군사적으로 개입할 가능성은 적다고 본다"고 언급했습니다.볼커 튀르크 유엔 최고인권대표는 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 "이란 전역에서 시위로 폭력 사태가 벌어지고 사망자와 재산 피해가 나왔다는 데 깊은 우려를 표한다"며 "국제법상 평화로운 시위의 권리는 반드시 보장돼야 한다"고 말했습니다.튀르크 대표는 이란 전국적으로 인터넷·통신망이 차단됐다는 소식도 거론하며 "이런 조치는 표현의 자유와 정보 접근권을 저해하고, 인권 침해를 기록하는 이들의 활동과 필수·응급 서비스 이용에도 영향을 미친다"고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)