졸업식이 곧 폐교식…사라진 학교, 지역 소멸 결정타

<앵커>



졸업식이 마지막 인사가 되는 학교들이 늘고 있습니다. 올해 문을 닫는 학교 수가 역대 최다를 기록했는데요. 학교가 사라진 자리엔 지역 소멸 위기가 빠르게 파고들고 있습니다.



이대욱 기자가 취재했습니다.



<기자>



졸업식과 폐교식이 동시에 열리고 있는 한 초등학교입니다.



아쉬움이 클 수밖에 없습니다.



한때 전교생이 2천 명을 넘었지만 지난해 입학생은 단 3명.



결국 교문은 오늘(9일)을 끝으로 굳게 닫힙니다.



[월곡초등학교 교직원 : 동사무소에서 조사했더니 뭐 출생신고도 거의 없고 이래서….]



경북 영천의 한 마을은 이미 초등학교가 전부 사라진 데 이어 올해 마지막 남은 중학교마저 폐교됩니다.



이제 면 전체에서 학교라는 공간 자체가 아예 존재하지 않게 된 겁니다.



시도교육청 확인 결과 올해 전국에서 문을 닫는 학교는 모두 58곳.



역대 최다였던 지난해 수치를 또 갈아치웠습니다.



학교 실종은 지역소멸의 결정타가 됩니다.



8년 전 초등학교가 폐교된 경기 여주의 한 마을은 아이들의 웃음소리 대신 적막함만 남았습니다.



[박현철/주암리 이장 : 애들이 안 보이고 그리고 노인인구가 자꾸 늘고 그러면서 인구 유입도 안 되고 교육 문제도 그렇고.]



하지만 위기를 기회로 바꾼 곳도 있습니다.



전교생 39명 중 30명이 도시에서 유학 온 이 학교는 연극과 영화 제작 등 작은 학교만의 특화 수업으로 입소문이 났습니다.



[최지윤/구례 중동초등학교 학부모 : 큰일을 할 때를 위한 그런 체력을 좀 마음의 체력, 몸의 체력 다 길러주고 싶었어요.]



획일적인 제도권 교육에서 벗어나려는 학생이나 학부모에게 작은 학교는 충분한 선택지가 될 수 있는 겁니다.



[김호준/구례 중동초등학교 교장 : 지난해에는 거의 저희가 한 여섯 가정 모집에 한 열다섯 가정이 이렇게 (지원해서) 2:1, 3:1 이렇게 경쟁률이 갔었고요.]



경제적 효율만 따지면 폐교를 막기는 어려울지 모릅니다.



하지만 학교라는 보루가 무너지면 지역의 미래도 사라집니다.



학교가 가진 가치에 다시 주목해야 하는 이유입니다.



(영상촬영·영상편집 : 안민신)