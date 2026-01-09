트럼프 "베네수엘라 두 번째 공격 취소…정치범 석방 등 잘 협력"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라를 상대로 계획했던 두 번째 공격을 취소했다고 현지시간으로 오늘(9일) 밝혔습니다.트럼프 대통령은 트루스소셜에 올린 글에서 "베네수엘라는 '평화를 추구한다'는 신호로 정치범을 대규모로 석방하고 있다"며 "이는 매우 중요하고 현명한 제스처"라고 강조했습니다.이어 "미국과 베네수엘라는 특히 석유·가스 인프라를 더 크고 좋게 현대적인 형태로 재건하는 일에 잘 협력하고 있다"고 덧붙였습니다.그러면서 그는 "이러한 협력 덕분에 나는 앞서 예상됐던 두 번째 공격을 취소했다"며 "더는 필요하지 않을 것으로 보인다"고 밝혔습니다.다만 "안전과 안보 목적을 위해 모든 (미군) 선박은 현 위치에 그대로 머물 것"이라고 전했습니다.또 트럼프 대통령은 "최소 1천억달러(약 146조원)가 '빅 오일'(메이저 석유회사들)에 의해 투자될 것이며, 나는 오늘 이들 모두와 백악관에서 만날 것"이라며 이날 주요 석유 기업 경영진과 회동할 예정임을 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)