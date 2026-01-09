뉴스
트럼프 "베네수엘라 두 번째 공격 취소…정치범 석방 등 잘 협력"

유덕기 기자
작성 2026.01.09
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라를 상대로 계획했던 두 번째 공격을 취소했다고 현지시간으로 오늘(9일) 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 트루스소셜에 올린 글에서 "베네수엘라는 '평화를 추구한다'는 신호로 정치범을 대규모로 석방하고 있다"며 "이는 매우 중요하고 현명한 제스처"라고 강조했습니다.

이어 "미국과 베네수엘라는 특히 석유·가스 인프라를 더 크고 좋게 현대적인 형태로 재건하는 일에 잘 협력하고 있다"고 덧붙였습니다.

그러면서 그는 "이러한 협력 덕분에 나는 앞서 예상됐던 두 번째 공격을 취소했다"며 "더는 필요하지 않을 것으로 보인다"고 밝혔습니다.

다만 "안전과 안보 목적을 위해 모든 (미군) 선박은 현 위치에 그대로 머물 것"이라고 전했습니다.

또 트럼프 대통령은 "최소 1천억달러(약 146조원)가 '빅 오일'(메이저 석유회사들)에 의해 투자될 것이며, 나는 오늘 이들 모두와 백악관에서 만날 것"이라며 이날 주요 석유 기업 경영진과 회동할 예정임을 밝혔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
